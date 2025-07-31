Заступник керівника ОПУ Паліса пояснив про відпустки для українських військових

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса роз’яснив про відпустки для українських військових.

За його словами, раніше у всіх було 30 днів відпустки, тепер же додали 14 днів для учасників бойових дій.

«Ця норма існувала і раніше, але для військових вона не діяла під час воєнного стану. Тепер діє», - уточнив Паліса.

Також він розповів детальніше про обіцяні 15 днів.

«Щодо гарантованих 15 днів. Раніше їх не було, і могла виникнути ситуація, коли через рішення командира (наприклад, у разі складної ситуації в підрозділі) людина не мала можливості піти у відпустку взагалі. Тепер є 15 днів, гарантованих законом. Решта — залежно від можливостей у підрозділі», - зазначив заступник глави ОПУ.

Також бійці мають 10 днів за сімейними обставинами, а до кожного виду відпустки, за потреби, додають дні на дорогу.

Паліса додав, що також пропрацьовують механізм компенсації невикористаних днів відпустки не після звільнення, а щороку.