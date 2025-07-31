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Заступник керівника ОПУ Паліса пояснив про відпустки для українських військових

Також пропрацьовують механізм компенсації невикористаних днів відпустки.

Заступник керівника ОПУ Паліса пояснив про відпустки для українських військових
Заступник керівника ОПУ Павло Паліса
Фото: ОПУ

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса роз’яснив про відпустки для українських військових.

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За його словами, раніше у всіх було 30 днів відпустки, тепер же додали 14 днів для учасників бойових дій

«Ця норма існувала і раніше, але для військових вона не діяла під час воєнного стану. Тепер діє», - уточнив Паліса.

Також він розповів детальніше про обіцяні 15 днів.

«Щодо гарантованих 15 днів. Раніше їх не було, і могла виникнути ситуація, коли через рішення командира (наприклад, у разі складної ситуації в підрозділі) людина не мала можливості піти у відпустку взагалі. Тепер є 15 днів, гарантованих законом. Решта — залежно від можливостей у підрозділі», - зазначив заступник глави ОПУ.

Також бійці мають 10 днів за сімейними обставинами, а до кожного виду відпустки, за потреби, додають дні на дорогу.

Паліса додав, що також пропрацьовують механізм компенсації невикористаних днів відпустки не після звільнення, а щороку.
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