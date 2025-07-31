Генштаб ЗСУ: на фронті відбулися 66 бойових зіткнень

Станом на 16.00 31 липня на фронті відбулися вже 66 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Від обстрілів з території РФ потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема, Бобилівка, Кучерівка, Бруски, Мар’їне, Угроїди, Покровка, Попівка, Рясне, Лугівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян, ще одне боєзіткнення триває. Противник завдав два авіаційні удари, загалом скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 157 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили атаку ворога в районі населеного пункту Вовчанськ, два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському агресор двічі безуспішно здійснював штурмові дії в районі населеного пункту Петропавлівка.

На Лиманському російська армія атакувала 15 разів поблизу населених пунктів Карпівка, Рідкодуб та в бік населених пунктів Шандриголове, Ямпіль. Чотири боєзіткнення тривають.

На Сіверському Сили оборони відбили одну атаку. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись в напрямку Григорівки.

На Краматорському окупанти здійснили дві безрезультатні спроби просунутися вперед в напрямку населеного пункту Біла Гора.

На Торецькому в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та в напрямку Степанівки, наші воїни зупинили дві наступальні дії ворога, ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів: Полтавка, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, та в напрямку населених пунктів Володимирівка, Родинське, Мирноград, Новопідгорнє. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 24 атаки.

На Новопавлівському ворог десять разів атакував в районах населених пунктів, Запоріжжя, Зірка, Піддубне, Толстой, Шевченко, Новосілка, та в напрямку населеного пункту Темирівка. Три бойові зіткнення продовжуються досі.

На Гуляйпільському ворог завдав авіаційного удару в районі населених пунктів Веселянка, Григорівка, Степногірськ.

На Оріхівському окупанти один раз намагались просунутися в районі населеного пункту Малі Щербаки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогір’я.

На Придніпровському ворог провів одну атаку – успіху не мав.