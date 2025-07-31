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Екологічні втрати Сумщини через війну перевищили 15 мільярдів гривень

Найбільше втрат фіксують у Конотопському районі — майже 9 млрд грн.

Екологічні втрати Сумщини через війну перевищили 15 мільярдів гривень
пожежа на Сумщині після російсбких обстрілів

З початку повномасштабного вторгнення Росії екологічні збитки на Сумщині склали понад 15,4 млрд гривень. 

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Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

За інформацією Департаменту захисту довкілля ОВА, найбільших втрат зазнали:

  • Конотопський район — майже 9 млрд грн,
  • Сумська громада — 3,5 млрд грн,
  • Охтирський район — 1,7 млрд грн,
  • Шосткинський район — понад 670 млн грн,
  • Сумський район — понад 580 млн грн,
  • Роменський район — 20 млн грн.

Окремо зафіксовані втрати лісових ресурсів (понад 33 млн грн) і забруднення атмосферного повітря (26 млн грн).
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