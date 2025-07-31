Екологічні втрати Сумщини через війну перевищили 15 мільярдів гривень

З початку повномасштабного вторгнення Росії екологічні збитки на Сумщині склали понад 15,4 млрд гривень.
Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.
За інформацією Департаменту захисту довкілля ОВА, найбільших втрат зазнали:
- Конотопський район — майже 9 млрд грн,
- Сумська громада — 3,5 млрд грн,
- Охтирський район — 1,7 млрд грн,
- Шосткинський район — понад 670 млн грн,
- Сумський район — понад 580 млн грн,
- Роменський район — 20 млн грн.
Окремо зафіксовані втрати лісових ресурсів (понад 33 млн грн) і забруднення атмосферного повітря (26 млн грн).