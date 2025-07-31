Екологічні втрати Сумщини через війну перевищили 15 мільярдів гривень

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

З початку повномасштабного вторгнення Росії екологічні збитки на Сумщині склали понад 15,4 млрд гривень.

пожежа на Сумщині після російсбких обстрілів

Найбільше втрат фіксують у Конотопському районі — майже 9 млрд грн.

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