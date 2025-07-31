СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви

Служба безпеки стверджує, що “чутки” про те, що нібито Магамедрасулов займався документуванням близького до Зеленського бізнесмена Тимура Міндіча, не відповідають дійсності.

Служба безпеки України заперечує інформацію видання “Українська правда”, що детектива Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) Руслана Магамедрасулова, за даними журналістів, затримали через політичні мотиви.

“Останніми днями шириться викривлена інформація від анонімних джерел, яка стосується затримання Службою безпеки України співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова. Зокрема, спостерігаються активні спроби поширити в суспільстві думку, ніби дана особа була затримана не за підозрою у пособництві державі-агресору (ст. 111-2 Кримінального кодексу України), а через політичні мотиви”, – повідомляє СБУ.

Відомство зазначає, що “всі чутки про те, що нібито Р. Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів [Тимура Міндіча], не відповідають дійсності”.

Як встановило розслідування СБУ, фігурант мав контакти з представниками країни-агресора та виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (республіка Дагестан). Вивчивши матеріали справи і ґрунтовну доказову базу, суд відправив Р. Магамедрасулова під варту до 16 вересня без права на заставу.

СБУ зазначає, що в цьому контексті виглядають щонайменше дивними заяви окремих представників громадських організацій, які свідомо маніпулюють фактами, оцінюючи оприлюднені Службою матеріали. Зокрема, заявляють, що нібито фігурант справи торгував з Узбекистаном, а не Дагестаном і «не помічають» докази, в тому числі автентичні записи аудіо розмов фігуранта та документи відповідної державної програми РФ, оприлюднені СБУ офіційно.

Відомство повідомляє, що вся доказова база, підтверджена відповідними експертизами, отримає належну оцінку в суді. Зважаючи на це, СБУ закликає ЗМІ не продукувати жодних теорій політичного забарвлення, які не мають під собою реального обґрунтування.

“Служба безпеки України працює в межах правового поля і надалі робитиме усе можливе, аби нейтралізувати шкідливий вплив рф на будь-які державні структури”, – йдеться у заяві.

Зазначимо, що напередодні “Українська правда” випустила матеріал «“І за нами прийдуть”. Хто і як реалізовував спецоперацію зі знищення незалежності НАБУ і САП?».

За даними джерел журналістів в антикорупційних органах, затриманий і арештований посадовець Національного антикорупційного бюро розслідувань Руслан Магамедрасулов був одним із ключових співробітників, що займалися документуванням діяльності бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал-95".

У матеріалі розповідається, що у набушників та сапівців є детальний аналіз щодо всіх своїх співробітників, до яких навідалися СБУ та ДБР застосовували слідчі дії. "І майже всі ці люди безпосередньо пов’язані з розслідуваннями, у яких фігурують топпосадовці з найближчого оточення Зеленського", - йдеться у тексті УП.