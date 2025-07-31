​Нардеп Жмеренецький про прийняття законопроєкту №13533: Ми виправили трагічну помилку

Він також запевнив, що "ця ситуація не вплине на вже заплановані транші зовнішньої допомоги Україні".

Член Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, голова підкомітету з питань антикорупційної політики у сфері цифрових інновацій та публічних даних, депутат від "Слуги народу" Олексій Жмеренецький прокоментував прийняття законопроєкту №13533 про посилення повноважень НАБУ та САП.

У коментарі журналістам він зазначив, що сьогоднішнім голосуванням депутати "виправили трагічну помилку".

"Це була трагічна помилка. Тому зараз, ми виправили ситуацію і стали, я вважаю, ще більш сильнішими. Посилили законодавство, показали міжнародним партнерам, що Україна - демократична, що суспільство бореться за незалежність антикорупційної системи, за європейський вибір... Влада показала, що вона готова до мирних протестів, готова чути людей. Тому в цілому країна в цілому вийшла сильнішою з цієї дуже трагічної ситуації", - сказав Жмеренецький.

Він також запевнив, що ця ситуація не вплине на міжнародну допомогу Україні.

"Я спілкувався з колегами, відповідальними за міжнародну фінансову допомогу - мене запевнили, що ніяких збоїв не буде і ця ситуація не вплине на вже заплановані транші зовнішньої допомоги Україні", - додав нардеп.

Як повідомлялося, сьогодні Рада підтримала закон президента щодо повернення незалежності НАБУ і САП. "За" проголосував 331 нардеп. Спікер парламенту Руслан Стефанчук вже підписав закон. Тепер його має підписати президент.

Закон передбачає:

СБУ протягом шести місяців з дати набуття чинності законом перевірить на предмет співпраці з ворогом співробітників НАБУ, САП, Офісу генпрокурора, ДБР і поліції з допуском до держтаємниці;

детективи НАБУ, співробітники САП, БЕБ, Офісу генпрокурора, ДБР і поліції з допуском до державної таємниці раз на два роки будуть проходити перевірку внутрішньої безпеки на поліграфі на предмет співпраці з ворогом;

повернення норми про те, що з підслідності НАБУ не можна забирати справу. Але є примітка про те, що це можливо за "наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування" НАБУ чи "здійснення ним досудового розслідування в умовах воєнного стану". Право міняти підслідність має керівник САП або генпрокурор чи його в.о.

НАБУ може отримати в підслідність справи інших органів за рішенням керівника САП;

повернення визначених обставин, за якими обшук може відбуватися без ухвали суду (скандальний закон розишряв їх перелік);

генпрокурор може отримати доступ до матеріалів справ усіх органів, окрім НАБУ.

Що передувало