​Нардеп Жмеренецький про прийняття законопроєкту №13533: Ми виправили трагічну помилку

Член Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, голова підкомітету з питань антикорупційної політики у сфері цифрових інновацій та публічних даних, депутат від "Слуги народу" Олексій Жмеренецький прокоментував прийняття законопроєкту №13533 про посилення повноважень НАБУ та САП.
У коментарі журналістам він зазначив, що сьогоднішнім голосуванням депутати "виправили трагічну помилку".
"Це була трагічна помилка. Тому зараз, ми виправили ситуацію і стали, я вважаю, ще більш сильнішими. Посилили законодавство, показали міжнародним партнерам, що Україна - демократична, що суспільство бореться за незалежність антикорупційної системи, за європейський вибір... Влада показала, що вона готова до мирних протестів, готова чути людей. Тому в цілому країна в цілому вийшла сильнішою з цієї дуже трагічної ситуації", - сказав Жмеренецький.
Він також запевнив, що ця ситуація не вплине на міжнародну допомогу Україні.
"Я спілкувався з колегами, відповідальними за міжнародну фінансову допомогу - мене запевнили, що ніяких збоїв не буде і ця ситуація не вплине на вже заплановані транші зовнішньої допомоги Україні", - додав нардеп.
Як повідомлялося, сьогодні Рада підтримала закон президента щодо повернення незалежності НАБУ і САП. "За" проголосував 331 нардеп. Спікер парламенту Руслан Стефанчук вже підписав закон. Тепер його має підписати президент.
Закон передбачає:
- СБУ протягом шести місяців з дати набуття чинності законом перевірить на предмет співпраці з ворогом співробітників НАБУ, САП, Офісу генпрокурора, ДБР і поліції з допуском до держтаємниці;
- детективи НАБУ, співробітники САП, БЕБ, Офісу генпрокурора, ДБР і поліції з допуском до державної таємниці раз на два роки будуть проходити перевірку внутрішньої безпеки на поліграфі на предмет співпраці з ворогом;
- повернення норми про те, що з підслідності НАБУ не можна забирати справу. Але є примітка про те, що це можливо за "наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування" НАБУ чи "здійснення ним досудового розслідування в умовах воєнного стану". Право міняти підслідність має керівник САП або генпрокурор чи його в.о.
- НАБУ може отримати в підслідність справи інших органів за рішенням керівника САП;
- повернення визначених обставин, за якими обшук може відбуватися без ухвали суду (скандальний закон розишряв їх перелік);
- генпрокурор може отримати доступ до матеріалів справ усіх органів, окрім НАБУ.
Що передувало
- 22 липня було ухвалено закон про фактичне підпорядкування НАБУ та САП генеральному прокурору, що дозволяло йому на свій розсуд призначати прокурорів по корупційних справах та віддавати підслідні антикорбюро справи іншим органам.
- Законодавчим змінам передували масові обшуки в працівників НАБУ. Двох з них звинуватили в співпраці з ворогом через нардепа-втікача Федора Христенка. А ще трьом оголосили підозри за ДТП, які трапилися в 2021 і 2023 роках. У НАБУ повідомили, що відповідні органи одразу ж знали про ці аварії, і тому неясно, чого ДБР вирішила оголосити підозри саме зараз.
- Вже наступного після обшуків дня у Раді знайшлися 263 голоси за зміни, а спікер ВР і президент Зеленський екстрено їх підписали. Зеленський аргументував необхідність змін усуненням "російського впливу" на НАБУ.
- Того ж дня в українських містах почалися масштабні протести. Проти цього виступили й міжнародні партнери. Брюссель дав зрозуміти, що зупинить фінансування, якщо Київ не відновить незалежність антикорупційних органів.
- Вже наступного дня президент анонсував повернення незалежності НАБУ і САП, хоча сам підписав скандальні зміни. Він запевнив, що в розробці законопроєкту, покликаного виправити скоєне, брали участь глави правоохоронних органів, а також НАБУ і САП. Антикорупційні органи залишилися задоволеними новим документом.