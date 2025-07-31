Рада включила у порядок денний законопроєкт президента про НАБУ та САП

Сьогодні, 31 липня, Верховна Рада включила до порядку денного законопроєкт президента Володимира Зеленського про посилення повноважень НАБУ та САП №13533.
Про це стало відомо із трасляції засідання Верховної Ради.
Підтримали це рішення 319 народних депутатів. Не голосували 24 народні обранці.
Що це за законопроєкт?
- Нещодавно президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про "посилення повноважень НАБУ і САП".
- Бюро та САП закликали парламент якомога швидше підтримати цей документ.
- Це стало наслідком попереднього голосування парламенту за скандальний закон, який №12414, який обмежує незалежність антикорупційних органів. Після оперативного голосування глава держави так же оперативно його підписав.
- У результаті партнери висловили стурбованість через такий розвиток подій. З’явилася також інформація про те, що закон може негативно вплинути на інвестиції в оборону, що неприпустимо під час виснажливої війни з РФ.
- Після ухвалення закону №12414 відбулися масові протести у багатьох містах України.
- Появі закону передували масові обшуки у детективів НАБУ, зокрема, по справах про ДТП 2021 і 2023 років. Тож на засіданні правоохоронного комітету ВР до законопроєкту, що ніяк не стосувався НАБУ і САП, внесли правки. Ці правки передбачають право генпрокурора забирати в НАБУ справи, призначати прокурорів на власний розсуд і загалом роблять фактичним керівником його, а не керівника САП, якого обирають на конкурсі.
- Зеленський казав, що зміни треба для "очистки" НАБУ від росіян. Деякі звинувачення окремих співробітників стосувалися ймовірної роботи на ворога. Днями суд брав запобіжні заходи двом співробітникам НАБУ, яким інкримінують співпрацю з ворогом. Керівництво бюро запевняло, що воно готове до співпраці в питанні очищення своїх лав від ворожих "кротів".
- Директор НАБУ Семен Кривонос також розповідав LB.ua, що інформація про підготовку кампанії проти Бюро була ще місяць тому. Докладніше читайте в матеріалі "Семен Кривонос: «Цей бій ще не програний»".