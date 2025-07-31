Рада включила у порядок денний законопроєкт президента про НАБУ та САП

Підтримали це рішення 319 народних депутатів. Не голосували 24 народні обранці.

Про це стало відомо із трасляції засідання Верховної Ради.

Сьогодні, 31 липня, Верховна Рада включила до порядку денного законопроєкт президента Володимира Зеленського про посилення повноважень НАБУ та САП №13533.

Йдеться про законопроєкт про посилення повноважень НАБУ та САП.

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