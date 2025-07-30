Уряд Німеччини схвалив проєкт бюджету на 2026 рік, який передбачає близько 8,5 млрд євро військової допомоги Україні

Уряд Німеччинисхвалив проєкт бюджету на 2026 рік, який передбачає військову допомогу Україні у розмірі близько 8,5 млрд євро.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що проєкт федерального бюджету Німеччини на 2026 рік передбачає видатки в розмірі близько 520,5 млрд євро. Це на 3,5% більше, ніж закладено в бюджеті 2025 року. При цьому запозичення в проєкті бюджету передбачені на рівні майже 174,3 млрд євро, що на 31 млрд євро більше, ніж 2025 року.

Наступного року інвестиції уряду Німеччини будуть рекордні і становитимуть близько 126,7 млрд євро. Це стало можливим зокрема завдяки послабленню боргових правил.

Також зростуть і оборонні витрати - з 62,4 млрд євро до 82,7 млрд євро, насамперед за рахунок фінансування закупівель зброї та боєприпасів.

Згідно з середньостроковим бюджетним планом, до 2029 року оборонні видатки Німеччини будуть поступово збільшуватися, досягнувши квоти НАТО у розмірі 3,5% ВВП.

Наприкінці вересня у Бундестазі розпочнеться обговорення бюджету, який до кінця року мають затвердити обидві палати парламенту Німеччини.