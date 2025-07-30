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Дональд Туск бачить «багато ознак», що війна в Україні може бути незабаром призупинена

Втім прем'єр-міністр наголосив, що Польща повинна бути готова захищатися незалежно від розвитку подій на російсько-українському фронті.

Дональд Туск бачить «багато ознак», що війна в Україні може бути незабаром призупинена
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у середу, що є «багато ознак», які вказують на те, що війна в Україні може бути «принаймні призупинена», передає польський англомовний портал TVP World. 

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Виступаючи у Технологічному інституті Військово-Повітряних Сил у Варшаві, Туск сказав, що потенційна зупинка війни в Україні не змінить позиції Польщі.

«Є велика ймовірність, є багато ознак, які вказують на те, що російсько-українська війна може бути принаймні призупинена найближчим часом. Але це жодним чином не змінює нашої ситуації», – додав Туск.

«Польща повинна бути готова захищатися незалежно від розвитку подій на російсько-українському фронті. І ми не можемо втрачати жодної години чи дня у цій гонці за створення сучасної армії», – сказав він.

Видання зазначає, що Польща останніми роками дотримується заходів щодо розширення своїх збройних сил через побоювання щодо потенційної агресії з боку Росії.
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