Бессент попередив Китай, що купівля російської нафти може призвести до впровадження 100% тарифів

Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив китайських чиновників, що продовження закупівель підсанкційної російської нафти призведе до впровадження Конгресом США великих тарифів. Втім Пекін заявив, що буде захищати свій енергетичний суверенітет, передає Reuters.

Завершуючи два дні торговельних переговорів між США та Китаєм у Стокгольмі, Бессент сказав, що він також висловив невдоволення США продовженням закупівель Китаєм іранської нафти, що перебуває під санкціями, та продажем Росії товарів подвійного призначення на суму понад 15 мільярдів доларів, що посилило війну Москви проти України.

Бессент сказав, що законопроєкт в Конгресі США, який дозволяє Трампу стягувати тарифи до 500% з країн, які купують російську нафту, що перебуває під санкціями, спонукатиме союзників США вжити аналогічних заходів для скорочення енергетичних доходів Росії.

У понеділок Трамп скоротив термін, відведений Москві для досягнення прогресу в укладенні мирної угоди щодо війни в Україні до 10 днів, інакше її нафтові клієнти будуть обкладені вторинними тарифами у розмірі 100%.

«Тому я думаю, що кожен, хто купує російську нафту, що знаходиться під санкціями, повинен бути готовий до цього», – сказав Бессент на пресконференції.

Китайські чиновники відповіли, що Китай є суверенною державою з енергетичними потребами, і закупівлі нафти будуть базуватися на внутрішній політиці країни, сказав Бессент.

«Китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не хочемо перешкоджати їхньому суверенітету, тому вони хотіли б платити 100% тариф», – сказав Бессент.

Китай залишається найбільшим покупцем російської нафти, приблизно 2 мільйони барелів на день, за ним йдуть Індія та Туреччина.

Бессент сказав, що він також попередив свого китайського колегу, що продовження продажу Китаєм товарів Росії, які в кінцевому підсумку використовуються для виробництва зброї, зашкодить його зусиллям щодо зміцнення торговельних зв'язків з Європою.

«Я звернув увагу на те, що їхній внесок у війну на європейському кордоні дуже шкодить їхньому сприйняттю громадськістю в Європі», – сказав Бессент.