Шанхай евакуював 280 000 мешканців через наближення тропічного шторму

За добу там може випасти до 320 міліметрів опадів.

У Шанхаї евакуювали близько 280 000 людей та скасували рейси через наближення тропічного шторму. Очікують на сильні вітри та проливні дощі, що загрожують раптовими повенями.

Про це пише Bloomberg.

За даними національного метеорологічного бюро, шторм Ко-мей в середу вийде на південь від міста. За 24 години на Шанхай та інші райони може випасти до 320 міліметрів опадів.

Це призвело до масштабних перебоїв у транспортному сполученні в Шанхаї, місцеві ЗМІ повідомляють про призупинення поромного сполучення та зниження обмежень швидкості на автомагістралях. Аеропорти міста Пудун та Хунцяо можуть в середу скасувати майже 30% усіх рейсів туди та назад.

Шанхай активував екстрені заходи для запобігання повеням і тайфунам, і до середини ранку тисячі людей були переселені з районів з високим ризиком наслідків. Органи житлово-комунального господарства та міського розвитку також наказали повністю призупинити роботи на більшості будівельних майданчиків.

Порт Яншань, найбільший у світі контейнерний порт, призупинив роботу з вівторка. Чжоушань, де розташовані одні з найбільших у Китаї резервуарів для зберігання нафти та нафтопереробних заводів, активував режим реагування на надзвичайні ситуації та закликав персонал вживати запобіжних заходів безпеки.

Минулого тижня шторм "Ко-мей" спочатку вдарив по Філіппінах , потім попрямував на північ і вдарив по японському острову Окінава, а потім зробив петлю в бік Китаю.