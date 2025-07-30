Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ГоловнаСвіт

Шанхай евакуював 280 000 мешканців через наближення тропічного шторму

За добу там може випасти до 320 міліметрів опадів.

Шанхай евакуював 280 000 мешканців через наближення тропічного шторму
Шанхай, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Шанхаї евакуювали близько 280 000 людей та скасували рейси через наближення тропічного шторму. Очікують на сильні вітри та проливні дощі, що загрожують раптовими повенями.

Підписуйтесь на наш Google News

Про це пише Bloomberg.

За даними національного метеорологічного бюро, шторм Ко-мей в середу вийде на південь від міста. За 24 години на Шанхай та інші райони може випасти до 320 міліметрів опадів.

Це призвело до масштабних перебоїв у транспортному сполученні в Шанхаї, місцеві ЗМІ повідомляють про призупинення поромного сполучення та зниження обмежень швидкості на автомагістралях. Аеропорти міста Пудун та Хунцяо можуть в середу скасувати майже 30% усіх рейсів туди та назад.

Шанхай активував екстрені заходи для запобігання повеням і тайфунам, і до середини ранку тисячі людей були переселені з районів з високим ризиком наслідків. Органи житлово-комунального господарства та міського розвитку також наказали повністю призупинити роботи на більшості будівельних майданчиків.

Порт Яншань, найбільший у світі контейнерний порт, призупинив роботу з вівторка. Чжоушань, де розташовані одні з найбільших у Китаї резервуарів для зберігання нафти та нафтопереробних заводів, активував режим реагування на надзвичайні ситуації та закликав персонал вживати запобіжних заходів безпеки.

Минулого тижня шторм "Ко-мей" спочатку вдарив по Філіппінах , потім попрямував на північ і вдарив по японському острову Окінава, а потім зробив петлю в бік Китаю.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies