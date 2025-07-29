Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів.

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідовують наслідки злив і шквального вітру у Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що рятувальники відкачували воду з підвалів, дворів і житлових будинків, прибирали повалені дерева і допомагали населенню.

Підтоплення зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. У Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів. Роботи з відновлення та ліквідації наслідків тривають. Потерпілих немає.

Окрім підрозділів ДСНС, до ліквідації наслідків активно долучаються офіцери-рятувальники громад. Вони оперативно допомагають населенню: відкачують воду, розчищають території та координують дії на місцях.

Фото: ДСНС Наслідки негоди

Фото: ДСНС Наслідки негоди