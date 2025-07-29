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Масштабні підтоплення та повалені дерева: рятувальники ліквідовують наслідки негоди в п'яти областях

 Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів.

Масштабні підтоплення та повалені дерева: рятувальники ліквідовують наслідки негоди в п'яти областях
Наслідки негоди
Фото: ДСНС

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідовують наслідки злив і шквального вітру у Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що рятувальники відкачували воду з підвалів, дворів і житлових будинків, прибирали повалені дерева і допомагали населенню.

Підтоплення зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. У Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів. Роботи з відновлення та ліквідації наслідків тривають. Потерпілих немає.

Окрім підрозділів ДСНС, до ліквідації наслідків активно долучаються офіцери-рятувальники громад. Вони оперативно допомагають населенню: відкачують воду, розчищають території та координують дії на місцях.

Наслідки негоди
Фото: ДСНС
Наслідки негоди

Наслідки негоди
Фото: ДСНС
Наслідки негоди

Наслідки негоди
Фото: ДСНС
Наслідки негоди
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