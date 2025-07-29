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Росіяни свідомо б’ють по рятувальниках: сьогодні через ворожі удари поранені 4 надзвичайників

Ворог атакував рятувальників у Костянтинівці на Донеччині та у Херсоні.

Росіяни свідомо б’ють по рятувальниках: сьогодні через ворожі удари поранені 4 надзвичайників
Фото: ДСНС

ДСНС повідомляє, що росіяни свідомо б’ють по рятувальниках, зокрема сьогодні через ворожі удари поранені 4 надзвичайників.

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У Костянтинівці на Донеччині російський БпЛА атакував рятувальників місцевої пожежної команди, коли ті евакуювали цивільне населення із небезпечної зони.

Двоє вогнеборців поранені, також пошкоджений службовий автомобіль.

Рятувальники ДСНС надали домедичну допомогу пораненим й транспортували їх до лікарні.

У Херсоні ворожий FPV-дрон влучив у вантажівку одного з рятувальних підрозділів ДСНС.

Поранені двоє рятувальників, їх транспортували до лікарні.

“Окупанти цілеспрямовано б’ють по рятувальниках. По тих, хто щодня рятує людські життя!” – наголошує ДСНС. 
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