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У Бучі комунальників підозрюють у заволодінні понад 13 млн грн

Зокрема слідство підозрює посадовців у маніпуляції з розрахунками щодо витрат на постачання теплової енергії та води.

У Бучі комунальників підозрюють у заволодінні понад 13 млн грн
Фото: прокуратура

Офіс генпрокурора повідомив про викриття директора Приватного комунального побутового підприємства ПКПП «Теплокомунсервіс» та головного економіста цього підприємства на заволодінні бюджетними коштами у сумі понад 13,2 млн грн, а також колишню начальницю управління ЖКГ Бучанської міської ради, чиє неналежне виконання обов’язків сприяло цьому.

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За даними слідства, у 2021–2023 роках директор і головний економіст «Теплокомунсервіс» штучно завищували різницю між фактичними витратами та тарифами на тепло і воду, подаючи ці дані до Бучанської міськради для відшкодування.

Начальниця управління ЖКГ неналежно перевірила розрахунки, що призвело до зайвих виплат із бюджету: майже 1,7 млн грн за тепло і понад 11,5 млн грн за воду. Загальна сума збитків перевищила 13 млн грн. Посадовцям повідомлено про підозру.
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