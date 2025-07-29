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СБУ затримала ще трьох коригувальників ворожого вогню

Двох коригувальників затримали в Києві, ще одну – на Харківщині.

СБУ затримала ще трьох коригувальників ворожого вогню
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала трьох російських агентів, які збирали координати для повітряних атак рашистів по Україні, повідомляє СБУ. 

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Однією з фігуранток виявилась 46-річна жителька селища Донець на Харківщині. За матеріалами справи, жінка працювала одразу на дві спецслужби РФ – російську воєнну розвідку та ФСБ.

За вказівками окупантів фігурантка намагалася виявити і передати їм локації зенітно-ракетних комплексів, які захищають небо фронтового регіону.

Для ворога це була «ціль № 1», яку він сподівався уразити за допомогою комбінованих атак з використанням дронів, керованих авіабомб та балістичних ракет.

Після цього рашисти планували приступити до точкових ударів по місцевих газорозподільних станціях для знищення критичної інфраструктури до початку опалювального сезону.

Ще двох коригувальників ворожого вогню затримали у Києві. Серед них – 32-річний ІТ-фахівець, який за дорученням ФСБ мав навести російські ракети на радіолокаційні станції ППО.

Додатково агент намагався виявити пункти базування мобільних вогневих груп, що обороняють повітряний простір регіону.

Інша агентка – місцева безробітна, яка коригувала дронові атаки по ремонтних базах ЗСУ.

Щоб зібрати координати для вогневого ураження, фігуранти об’їжджали місцевість або випитували дані у знайомих під час побутових розмов.

При обшуках у всіх трьох затриманих виявлено телефони, з яких вони контактували з російськими спецслужбістами.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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