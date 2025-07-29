Зеленський: Росія вночі обстріляла лікарню й колонію – і це після слів Трампа про необхідність закінчити війну

Президент повідомив про загибель 23-річної вагітної. До цього в ДСНС і ОВА повідомляли про двох жертв і ще багатьох поранених, зокрема й вагітних.

Протягом минулої доби Росія вбила в Україні 22 цивільні людини. Ще 85 людей отримали поранення. Ворог атакував 73 українські населені пункти, повідомив президент Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що ці обстріли відбулися у день, коли "всі знов відчули надію на закінчення вбивств" – коли американський президент Дональд Трамп сказав, що російське керівництво марно витрачає час світу, говорячи про мир і водночас вбиваючи людей. Зеленський підкреслив, що Україна, вся Європа і США та багато лідерів інших країн хочуть спокою і миру в міжнародних відносинах.

Але цього не хочуть росіяни.

"О другій годині ночі вже цієї доби росіяни завдали ракетного удару по місту Камʼянське – по території міської лікарні. Три людини загинули від цього удару, і серед них вагітна жінка. Її звали Діана, їй було всього лиш 23 роки. Наприкінці вчорашнього дня, уже майже опівночі, російська авіація вдарила бомбами по території виправної колонії в Запорізькій області. Це був свідомий удар, цілеспрямований, невипадковий. Росіяни не могли не знати, що бʼють по цивільних у цій колонії. Багато загиблих, ще 43 людини були поранені, і серед них є люди з дуже важкими пораненнями. І це було зроблено вже після того, як прозвучала абсолютно чітка позиція Сполучених Штатів, підтримана світом, що Росія повинна закінчити цю війну й перейти до дипломатії.

Кожне вбивство росіянами наших людей, кожен російський удар, коли вже давно могло б бути припинення вогню, якби Росія не відмовлялась, – усе це свідчить, що Москва заслуговує на дуже жорсткий, справді болісний, а отже, справедливий та дієвий санкційний тиск. Їх треба примусити до припинення вбивств і миру", – вважає Зеленський.