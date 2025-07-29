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Зеленський: Росія вночі обстріляла лікарню й колонію – і це після слів Трампа про необхідність закінчити війну

Президент повідомив про загибель 23-річної вагітної. До цього в ДСНС і ОВА повідомляли про двох жертв і ще багатьох поранених, зокрема й вагітних. 

Зеленський: Росія вночі обстріляла лікарню й колонію – і це після слів Трампа про необхідність закінчити війну
Обстріл лікарні в Дніпропетровській області
Фото: ДСНС України в Telegram

Протягом минулої доби Росія вбила в Україні 22 цивільні людини. Ще 85 людей отримали поранення. Ворог атакував 73 українські населені пункти, повідомив президент Володимир Зеленський.

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Він підкреслив, що ці обстріли відбулися у день, коли "всі знов відчули надію на закінчення вбивств" – коли американський президент Дональд Трамп сказав, що російське керівництво марно витрачає час світу, говорячи про мир і водночас вбиваючи людей. Зеленський підкреслив, що Україна, вся Європа і США та багато лідерів інших країн хочуть спокою і миру в міжнародних відносинах.

Але цього не хочуть росіяни.

"О другій годині ночі вже цієї доби росіяни завдали ракетного удару по місту Камʼянське – по території міської лікарні. Три людини загинули від цього удару, і серед них вагітна жінка. Її звали Діана, їй було всього лиш 23 роки. Наприкінці вчорашнього дня, уже майже опівночі, російська авіація вдарила бомбами по території виправної колонії в Запорізькій області. Це був свідомий удар, цілеспрямований, невипадковий. Росіяни не могли не знати, що бʼють по цивільних у цій колонії. Багато загиблих, ще 43 людини були поранені, і серед них є люди з дуже важкими пораненнями. І це було зроблено вже після того, як прозвучала абсолютно чітка позиція Сполучених Штатів, підтримана світом, що Росія повинна закінчити цю війну й перейти до дипломатії. 

Кожне вбивство росіянами наших людей, кожен російський удар, коли вже давно могло б бути припинення вогню, якби Росія не відмовлялась, – усе це свідчить, що Москва заслуговує на дуже жорсткий, справді болісний, а отже, справедливий та дієвий санкційний тиск. Їх треба примусити до припинення вбивств і миру", – вважає Зеленський. 

  • 14 липня Трамп висловив розчарування Росією і сказав, що Путін затягує війну. Він відвів Кремлю 50 днів на підписання угоди з Україною, що дала б старт мирному процесу, в інакшому випадку пригрозив новими економічними заходами. 
  • 28 липня Трамп сказав, що скоротить 50-денний термін до "10-12 днів". Він підкреслив, що сенсу чекати немає. 
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