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Оборонці ліквідували понад 1000 окупантів за добу

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 1 051 300 солдатів.

Оборонці ліквідували понад 1000 окупантів за добу
Ілюстративне фото
Фото: скріншот з відео

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1050 окупантів, 4 ворожі танки, 39 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО та 91 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

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Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 051 300 (+1050) осіб 
  • танків – 11065 (+4) од
  • бойових броньованих машин – 23064 (+0) од
  • артилерійських систем – 30865 (+39) од
  • РСЗВ – 1451 (+1) од
  • засоби ППО – 1202 (+1) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48585 (+192)
  • крилаті ракети – 3548 (+2)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 56687 (+91)
  • спеціальна техніка – 3935 (+0).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
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