Оборонці ліквідували понад 1000 окупантів за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1050 окупантів, 4 ворожі танки, 39 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО та 91 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 1 051 300 солдатів.

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