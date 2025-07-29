Оборонці ліквідували понад 1000 окупантів за добу

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1050 окупантів, 4 ворожі танки, 39 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО та 91 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 051 300 (+1050) осіб
- танків – 11065 (+4) од
- бойових броньованих машин – 23064 (+0) од
- артилерійських систем – 30865 (+39) од
- РСЗВ – 1451 (+1) од
- засоби ППО – 1202 (+1) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48585 (+192)
- крилаті ракети – 3548 (+2)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56687 (+91)
- спеціальна техніка – 3935 (+0).