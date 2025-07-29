Росіяни атакували “Білих янголів” під час евакуації на Донеччині

“Білі янголи” разом з евакуйованими були змушені залишати транспорт і ховатись, де прийдеться.

Під час евакуації з Покровська та Родинського у Донецькій області екіпаж поліції “Білий янгол” потрапив під удари російських дронів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Щоб вижити, “білі янголи” разом з евакуйованими були змушені залишати транспорт і ховатись, де прийдеться”, - розповіли в поліції.

З Покровська евакуювали родину, яка щойно пережила російську атаку.

Крім того, разом із автомобілем правоохоронців виїхали ще дві родини на власному транспорті.

На знак подяки одна з жінок подарувала “білим янголам” ікону, щоб та їх оберігала.