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Росія залучає до вербування на війну навіть працівників музеїв і театрів

У Забайкальському краї мерії міст почали платити гроші тим, хто приведе знайомого до військкомату. 

Росія залучає до вербування на війну навіть працівників музеїв і театрів
росіяни
Фото: СЗРУ

Російському Міноборони дедалі важче набирати людей для участі у війні проти України, тому влада розширює інструменти вербування і залучає до процесу нові структури. 

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Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Наприклад, у Забайкальському краї мерії міст почали платити гроші тим, хто приведе знайомого до військкомату для підписання контракту. А місцеве міністерство культури зобов’язує працівників театрів, музеїв і бібліотек шукати потенційних «добровольців».

У ЦПД також підкреслили, що попри демографічні втрати й ризики економічного колапсу Кремль продовжує кидати більшість ресурсів на війну, залучаючи до цього все більше відомств.

  • Станом на 28 липня, як повідомляв Генштаб ЗСУ, Росія вже втратила в Україні 1050250 своїх солдатів.
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