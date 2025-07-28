Росія залучає до вербування на війну навіть працівників музеїв і театрів

Російському Міноборони дедалі важче набирати людей для участі у війні проти України, тому влада розширює інструменти вербування і залучає до процесу нові структури.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.
Наприклад, у Забайкальському краї мерії міст почали платити гроші тим, хто приведе знайомого до військкомату для підписання контракту. А місцеве міністерство культури зобов’язує працівників театрів, музеїв і бібліотек шукати потенційних «добровольців».
У ЦПД також підкреслили, що попри демографічні втрати й ризики економічного колапсу Кремль продовжує кидати більшість ресурсів на війну, залучаючи до цього все більше відомств.
- Станом на 28 липня, як повідомляв Генштаб ЗСУ, Росія вже втратила в Україні 1050250 своїх солдатів.