Росія залучає до вербування на війну навіть працівників музеїв і театрів

У Забайкальському краї мерії міст почали платити гроші тим, хто приведе знайомого до військкомату.

Російському Міноборони дедалі важче набирати людей для участі у війні проти України, тому влада розширює інструменти вербування і залучає до процесу нові структури.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Наприклад, у Забайкальському краї мерії міст почали платити гроші тим, хто приведе знайомого до військкомату для підписання контракту. А місцеве міністерство культури зобов’язує працівників театрів, музеїв і бібліотек шукати потенційних «добровольців».

У ЦПД також підкреслили, що попри демографічні втрати й ризики економічного колапсу Кремль продовжує кидати більшість ресурсів на війну, залучаючи до цього все більше відомств.