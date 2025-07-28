Росіяни поранили трьох цивільних на Дніпропетровщині, зруйновані будинки

Окупанти упродовж дня атакували два райони Дніпропетровщини. Унаслідок обстрілів є руйнування, поранень зазнали троє цивільних.
Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
На Нікопольщині під ворожим ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Ворог цілив безпілотниками та артилерією.
Постраждала 59-річна жінка, її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Виникли пожежі.
"Пошкоджені 9 приватних будинків, з десяток господарських споруд, ще 2 – знищені. Понівечена інфраструктура, зачепило лінії електропередач", – каже Лисак.
На Синельниківщині російська армія атакувала Межівську, Маломихайлівську та Покровську громади. Застосовувала БпЛА і КАБи.
Поранені 45-річний чоловік і 63-річна жінка. Вони в лікарні. Стан – середньої тяжкості. Побиті 6 приватних осель, магазин, авто, газогони.