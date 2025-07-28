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Росіяни поранили трьох цивільних на Дніпропетровщині, зруйновані будинки

Під обстрілами опинилися Нікопольщина і Синельниківщина.

Росіяни поранили трьох цивільних на Дніпропетровщині, зруйновані будинки
Фото: Сергій Лисак

Окупанти упродовж дня атакували два райони Дніпропетровщини. Унаслідок обстрілів є руйнування, поранень зазнали троє цивільних. 

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Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На Нікопольщині під ворожим ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Ворог цілив безпілотниками та артилерією. 

Постраждала 59-річна жінка, її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Виникли пожежі. 

"Пошкоджені 9 приватних будинків, з десяток господарських споруд, ще 2 – знищені. Понівечена інфраструктура, зачепило лінії електропередач", – каже Лисак. 

На Синельниківщині російська армія атакувала Межівську, Маломихайлівську та Покровську громади. Застосовувала БпЛА і КАБи. 

Поранені 45-річний чоловік і 63-річна жінка. Вони в лікарні. Стан – середньої тяжкості. Побиті 6 приватних осель, магазин, авто, газогони.
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