Росіяни поранили трьох цивільних на Дніпропетровщині, зруйновані будинки

Під обстрілами опинилися Нікопольщина і Синельниківщина.

Окупанти упродовж дня атакували два райони Дніпропетровщини. Унаслідок обстрілів є руйнування, поранень зазнали троє цивільних.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На Нікопольщині під ворожим ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Ворог цілив безпілотниками та артилерією.

Постраждала 59-річна жінка, її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Виникли пожежі.

"Пошкоджені 9 приватних будинків, з десяток господарських споруд, ще 2 – знищені. Понівечена інфраструктура, зачепило лінії електропередач", – каже Лисак.

На Синельниківщині російська армія атакувала Межівську, Маломихайлівську та Покровську громади. Застосовувала БпЛА і КАБи.

Поранені 45-річний чоловік і 63-річна жінка. Вони в лікарні. Стан – середньої тяжкості. Побиті 6 приватних осель, магазин, авто, газогони.