ВАКС заочно заарештував підозрювану у справі яєць для ЗСУ Тетяну Глиняну

Відповідне клопотання перебувало на розгляді суду аж із квітня.

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував постачальницю харчів для Збройних сил України Тетяну Глиняну, яку підозрюють у розкраданні понад 700 мільйонів гривень.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ про заочний арешт. У ЦПК наголосили, що клопотання перебувало на розгляді суду з квітня, хоча мало бути розглянуте впродовж 72 годин.

Заочний арешт дозволяє детективам НАБУ розпочати процедуру екстрадиції підозрюваної.

Як відомо, у квітні Антикорупційне бюро оголосило Глиняну в розшук. Її підозрюють у розкраданні 733 млн грн на постачанні продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами.

За даними слідства, частину коштів могли спрямувати на придбання готелів у Хорватії.

Глиняна виїхала за кордон у 2023 році.

На початку квітня НАБУ оголосило підозри екскерівнику департаменту Міноборони і постачальникам "золотих яєць" для армії.

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