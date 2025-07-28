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ВАКС заочно заарештував підозрювану у справі яєць для ЗСУ Тетяну Глиняну

Відповідне клопотання перебувало на розгляді суду аж із квітня.

ВАКС заочно заарештував підозрювану у справі яєць для ЗСУ Тетяну Глиняну
Тетяна Глиняна
Фото: НАБУ

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував постачальницю харчів для Збройних сил України Тетяну Глиняну, яку підозрюють у розкраданні понад 700 мільйонів гривень.

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Про це повідомив Центр протидії корупції.

Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ про заочний арешт. У ЦПК наголосили, що клопотання перебувало на розгляді суду з квітня, хоча мало бути розглянуте впродовж 72 годин.

Заочний арешт дозволяє детективам НАБУ розпочати процедуру екстрадиції підозрюваної.

  • Як відомо, у квітні Антикорупційне бюро оголосило Глиняну в розшук. Її підозрюють у розкраданні 733 млн грн на постачанні продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами.
  • За даними слідства, частину коштів могли спрямувати на придбання готелів у Хорватії.
  • Глиняна виїхала за кордон у 2023 році. 
  • На початку квітня НАБУ оголосило підозри екскерівнику департаменту Міноборони і постачальникам "золотих яєць" для армії.

Яйця по 17 гривень

  • Скандал через ціни на продукти для армії спалахнув іще взимку 2023-го. Про постачання їжі за завищеними цінами неодноразово повідомляли журналісти, зокрема - Тетяна Ніколаєнко. У її розслідуваннях фігурувала Тетяна Глиняна, чиї компанії були одними з найбільших постачальників для міністерства оборони. 
  • Саме компанії Глиняної постачали сумнозвісні "яйця по 17". А Ніколаєнко з'ясувала, що дві компанії з групи Глиняної – "Актив компані" та "Гранд консалт", протягом року реалізовували схему в одній з військових частин. За її даними, загалом компанії з групи Глиняної заробили на цій схемі продажу майна міністерства оборони близько 1,3 млн гривень за місяць. За даними "Наших грошей", Глиняна особисто була засновницею у компаніях з так званої "білоцерківської групи", що у різний час були чи є крупними постачальниками харчів для військових. 
  • Після скандалу довкола постачань у міністерстві оборони відмовилися від закупівель продуктів за каталогами і перейшли до закупівель із граничною вартістю.
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