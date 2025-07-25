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На Одещині судитимуть військового за обвинуваченням в наведенні ракет на полігони

Йому загрожує довічне.

На Одещині судитимуть військового за обвинуваченням в наведенні ракет на полігони
Фото: ДБР

На Одещині судитимуть військового за обвинуваченням в наведенні ракет на полігони, повідомляє ДБР. 

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Бюро у взаємодії з СБУ встановило, що з початку 2025 року фігурант збирав інформацію та через знайомого за кордоном передавав дані для ФСБ з роз'ясненням координат військового полігону та кількості військовослужбовців, які на ньому перебувають.

Життя побратимів він оцінював від 3 тисяч гривень за кожну «наводку».

Правоохоронці викрили та затримали фігуранта у березні 2025 року, тим самим попередивши майбутній обстріл полігону з військовослужбовцями.

Наразі фігурант обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до довічного позбавлення волі.
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