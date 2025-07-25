Укрзалізниця із 1 серпня тестуватиме верифікацію через Дія.Підпис на деяких рейсах

Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне.

Із 1 серпня Укрзалізниця в тестовому режимі вводить верифікацію через Дія.Підпис для низки популярних поїздів.

Як повідомили у пресслужбі перевізника, таким чином намагаються зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків.

Відтак з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через Дія.Підпис.

На першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на рейси:

№105/106 Одеса — Київ;

№91/92 Львів — Київ;

№29/30 Київ — Ужгород;

№12 Львів — Одеса;

№27/28 Київ — Чоп.

Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне.

Нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців. Захисники і захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс Укрзалізниці та через Армія+.

Укрзалізниця також продовжує роботу над запровадженням авторизації в застосунку через BankID.