Укрзалізниця із 1 серпня тестуватиме верифікацію через Дія.Підпис на деяких рейсах

Із 1 серпня Укрзалізниця в тестовому режимі вводить верифікацію через Дія.Підпис для низки популярних поїздів.
Як повідомили у пресслужбі перевізника, таким чином намагаються зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків.
Відтак з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через Дія.Підпис.
На першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на рейси:
- №105/106 Одеса — Київ;
- №91/92 Львів — Київ;
- №29/30 Київ — Ужгород;
- №12 Львів — Одеса;
- №27/28 Київ — Чоп.
Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне.
Нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців. Захисники і захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс Укрзалізниці та через Армія+.
Укрзалізниця також продовжує роботу над запровадженням авторизації в застосунку через BankID.