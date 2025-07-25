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Укрзалізниця із 1 серпня тестуватиме верифікацію через Дія.Підпис на деяких рейсах

Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне.

Укрзалізниця із 1 серпня тестуватиме верифікацію через Дія.Підпис на деяких рейсах
Укрзалізниця
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Із 1 серпня Укрзалізниця в тестовому режимі вводить верифікацію через Дія.Підпис для низки популярних поїздів.

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Як повідомили у пресслужбі перевізника, таким чином намагаються зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. 

Відтак з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через Дія.Підпис.

На першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на рейси:

  • №105/106 Одеса — Київ;
  • №91/92 Львів — Київ;
  • №29/30 Київ — Ужгород;
  • №12 Львів — Одеса;
  • №27/28 Київ — Чоп.

Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне.

Нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців. Захисники і захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс Укрзалізниці та через Армія+.

Укрзалізниця також продовжує роботу над запровадженням авторизації в застосунку через BankID.
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