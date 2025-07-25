Україна має домовленості про 3 системи Patriot із 10 потрібних

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із представниками ЗМІ підтвердив наявність домовленостей про отримання трьох систем протиповітряної оборони Patriot.

За словами глави держави, офіційно підтверджено дві системи з Німеччини та одну із Норвегії. Зараз українська сторона активно працює із нідерландськими партнерами.

Загалом потреба України нині складає 10 систем Patriot. Зеленський запевнив, що ведеться робота з пошуку коштів на всі установки, а США та особисто президент Дональд Трамп "пообіцяли їх передавати, продавати".

Ракети для систем зараз є, але до кожної нової системи, яку будуть передавати, Україна хотіла би придбати зразу і пакети ракет.

" Все ще боремось над ліцензією виробництва. Важливо, що у Німеччині з'являється майданчик. Виробництво. Поки що не у нас, але в європейців, з якими у нас хороші відносини", – сказав він.

Суму дефіциту бюджету, яку потрібно закрити за допомогою партнерів, Президент оцінив у 65 мільярдів доларів – 25 мільярдів з них потребує напрямок з виробництва власних дронів, ракет та РЕБів. Зеленський назвав це "дуже важкою темою, над якою він вже почав працювати з ЄС, американцями, НАТО, Францією та Британією".