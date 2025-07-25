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Україна має домовленості про 3 системи Patriot із 10 потрібних

Потрібно закрити питання фінансування на 65 мільярдів доларів.

Україна має домовленості про 3 системи Patriot із 10 потрібних
Зустріч Володимира Зеленського зі ЗМІ
Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із представниками ЗМІ підтвердив наявність домовленостей про отримання трьох систем протиповітряної оборони Patriot.

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За словами глави держави, офіційно підтверджено дві системи з Німеччини та одну із Норвегії. Зараз українська сторона активно працює із нідерландськими партнерами. 

Загалом потреба України нині складає 10 систем Patriot. Зеленський запевнив, що ведеться робота з пошуку коштів на всі установки, а США та особисто президент Дональд Трамп "пообіцяли їх передавати, продавати". 

Ракети для систем зараз є, але до кожної нової системи, яку будуть передавати, Україна хотіла би придбати зразу і пакети ракет. 

" Все ще боремось над ліцензією виробництва. Важливо, що у Німеччині з'являється майданчик. Виробництво. Поки що не у нас, але в європейців, з якими у нас хороші відносини", – сказав він.

Суму дефіциту бюджету, яку потрібно закрити за допомогою партнерів, Президент оцінив у 65 мільярдів доларів – 25 мільярдів з них потребує напрямок з виробництва власних дронів, ракет та РЕБів. Зеленський назвав це "дуже важкою темою, над якою він вже почав працювати з ЄС, американцями, НАТО, Францією та Британією". 
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