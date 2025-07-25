Понад 40 людей постраждали через атаки РФ на Харківщині

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 2 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів у Харкові постраждали 43 людини, 9 з них – діти.

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, ворог атакував 2 КАБами Шевченківський район і 1 БпЛА – Індустріальний район Харкова.

Росіяни активно застосовували по Харківщині різні види озброєння:

17 некерованих авіаційних ракет;

4 КАБ;

3 БпЛА типу «Шахед»;

7 fpv-дронів

2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено 13 багатоквартирних будинків, 2 приватні будинки, 2 підприємства, 35 автомобілів, будівлі 2 комунальних підприємств;

у Ізюмському районі пошкоджено скління вікон 4 багатоквартирних будинків, приміщення кафе (м. Балаклія).

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Петро-Іванівка та Кам’янське.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Куп’янська, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки.