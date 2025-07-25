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Держдепартамент схвалив продаж Україні послуг з обслуговування та ремонту самохідних гаубиць M109

Орієнтовна вартість контракту – 150 млн доларів.

Держдепартамент схвалив продаж Україні послуг з обслуговування та ремонту самохідних гаубиць M109
САУ M109A3GN
Фото: armyinform.com.ua

Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України можливостей технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту самохідних гаубиць M109 та пов'язаного з ними обладнання.

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Про це повідомляє пресслужба Агентства з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки. 

Як зазначається, уряд України запросив дозвіл на придбання обладнання та послуг для модернізації самохідних гаубиць M109, технічну допомогу, навчання, публікації та інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки. 

Наголошується, що всі роботи будуть проводитися в Європі. 

Орієнтовна вартість контракту складатиме 150 млн доларів.
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