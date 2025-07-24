Паліса обговорив із головою Військового комітету ЄС розвиток «оборонки»

Також ішлося про поглиблення партнерства.

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса зустрівся з головою Військового комітету ЄС Шоном Кленсі.

За словами Паліси, вони обговорювали можливості військової співпраці між Україною та європейськими партнерами, перспективи поглиблення партнерства та спільної роботи над майбутньою безпекою Європи.

Також співрозмовники розглядали питання обміну технологіями, розвиток оборонної промисловості та координацію зусиль у сфері безпеки.

«Наш досвід боротьби з сучасними загрозами - дронами, електронною війною, новими тактиками - може стати цінним внеском у підготовку союзників. Наші солдати мають досвід, який неможливо здобути в мирний час. Ми готові ділитися знаннями, здобутими в реальних умовах», - зауважив Паліса.