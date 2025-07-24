Паліса обговорив із головою Військового комітету ЄС розвиток «оборонки»

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса зустрівся з головою Військового комітету ЄС Шоном Кленсі.
За словами Паліси, вони обговорювали можливості військової співпраці між Україною та європейськими партнерами, перспективи поглиблення партнерства та спільної роботи над майбутньою безпекою Європи.
Також співрозмовники розглядали питання обміну технологіями, розвиток оборонної промисловості та координацію зусиль у сфері безпеки.
«Наш досвід боротьби з сучасними загрозами - дронами, електронною війною, новими тактиками - може стати цінним внеском у підготовку союзників. Наші солдати мають досвід, який неможливо здобути в мирний час. Ми готові ділитися знаннями, здобутими в реальних умовах», - зауважив Паліса.
- У березні цього року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала програму ReArm Europe, покликану збільшити безпеку і стійкість континенту
- У межах плану ReArm Europe/Готовність 2030 Комісія також представила амбітний оборонний пакет, який надає фінансові важелі для держав-членів ЄС для стимулювання інвестицій в оборонні можливості.
- ReArm Europe зміцнює загальноєвропейські оборонні можливості за допомогою нових фінансових інструментів, а Біла книга формує новий підхід до оборони та визначає потреби в інвестиціях. Ці заходи ЄС спрямовані на вирішення нагальної короткострокової потреби у підтримці України, а також на довгострокову необхідність зміцнення безпеки та оборони Європи.
- У червні стало відомо, що Європейський інвестиційний банк потроює свої фінансові зобов'язання щодо оборони.