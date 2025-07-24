Понад 40 держав ОБСЄ вимагають незалежного розслідування щодо катувань Росією українських військовополонених

Фото: Координаційний штаб із питань поводження з полоненими в Telegram

Нідерланди та ще 40 країн ОБСЄ вимагають незалежного розслідування фактів катувань і жорстокого поводження Росії з українськими військовополоненими.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп.

За його словами, сторони ініціювали так званий «московський механізм» і хочут притягти винних до відповідальності.

«Ініціюючи так званий «московський механізм», Нідерланди разом із партнерами сприяють встановленню правди й притягненню до відповідальності за воєнні злочини Росії в Україні», - ідеться в дописі Вельдкампа у соцмережі Х.