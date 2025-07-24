Понад 40 держав ОБСЄ вимагають незалежного розслідування щодо катувань Росією українських військовополонених

Нідерланди та ще 40 країн ОБСЄ вимагають незалежного розслідування фактів катувань і жорстокого поводження Росії з українськими військовополоненими.
Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп.
За його словами, сторони ініціювали так званий «московський механізм» і хочут притягти винних до відповідальності.
«Ініціюючи так званий «московський механізм», Нідерланди разом із партнерами сприяють встановленню правди й притягненню до відповідальності за воєнні злочини Росії в Україні», - ідеться в дописі Вельдкампа у соцмережі Х.
- «Московський механізм» – це формальна процедура, встановлена в межах ОБСЄ. Вона дозволяє розгортання короткострокової міжнародної місії зі встановлення фактів для вирішення конкретної проблеми з правами людини в регіоні ОБСЄухвалений під час зустрічі Наради з безпеки і співробітництва в Європі, що відбулася в 1991 році в Москві.
- Московський механізм полягає у створенні короткострокової місії зі встановлення фактів відповідно до сформульованих завдань. Члени такої місії з встановлення фактів обираються зі списку експертів, який сформований ОБСЄ на підставі подань від держав-учасниць. Кінцевим результатом Московського механізму є звіт місії щодо конкретних питань та рекомендації щодо їх вирішення. Забезпечення діяльності місії покладено до Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, що розташований у Варшаві.
- Детальніше про процедуру читайте в матеріалі LB.ua.