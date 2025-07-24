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Понад 40 держав ОБСЄ вимагають незалежного розслідування щодо катувань Росією українських військовополонених

Хочуть задіяти "московський механізм".

Понад 40 держав ОБСЄ вимагають незалежного розслідування щодо катувань Росією українських військовополонених
Звільнений із полону 20 червня 2025 року
Фото: Координаційний штаб із питань поводження з полоненими в Telegram

Нідерланди та ще 40 країн ОБСЄ вимагають незалежного розслідування фактів катувань і жорстокого поводження Росії з українськими військовополоненими.

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Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп.

За його словами, сторони ініціювали так званий «московський механізм» і хочут притягти винних до відповідальності.

«Ініціюючи так званий «московський механізм», Нідерланди разом із партнерами сприяють встановленню правди й притягненню до відповідальності за воєнні злочини Росії в Україні», - ідеться в дописі Вельдкампа у соцмережі Х.

  • «Московський механізм» – це формальна процедура, встановлена в межах ОБСЄ. Вона дозволяє розгортання короткострокової міжнародної місії зі встановлення фактів для вирішення конкретної проблеми з правами людини в регіоні ОБСЄухвалений під час зустрічі Наради з безпеки і співробітництва в Європі, що відбулася в 1991 році в Москві.
  • Московський механізм полягає у створенні короткострокової місії зі встановлення фактів відповідно до сформульованих завдань. Члени такої місії з встановлення фактів обираються зі списку експертів, який сформований ОБСЄ на підставі подань від держав-учасниць. Кінцевим результатом Московського механізму є звіт місії щодо конкретних питань та рекомендації щодо їх вирішення. Забезпечення діяльності місії покладено до Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, що розташований у Варшаві.
  • Детальніше про процедуру читайте в матеріалі LB.ua.
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