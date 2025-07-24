Кібератаку на прокуратуру Нідерландів пов’язують із Росією

Підозрюють, що хакери перебували в системі кілька тижнів, аж поки фахівці не виявили вразливість.

Хакерська атака на внутрішню ІТ-систему Генеральної прокуратури Нідерландів, яка спричинила тривале відключення установи від інтернету, може бути пов’язана з Росією, пише «Європейська правда» з посиланням на AD.nl.

Співрозмовники медіа у системі юстиції заявили, що є «помітні ознаки» причетності Росії до атаки. Вони вважають, що зловмисники могли залишатися в ІТ-системі генпрокуратури протягом кількох тижнів до моменту виявлення вразливості.

Метою кібератаки, ймовірно, був збір інформації про розслідування щодо Росії або спроба дестабілізувати Нідерланди через їхню підтримку України.