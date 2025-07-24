Кібератаку на прокуратуру Нідерландів пов’язують із Росією

Хакерська атака на внутрішню ІТ-систему Генеральної прокуратури Нідерландів, яка спричинила тривале відключення установи від інтернету, може бути пов’язана з Росією, пише «Європейська правда» з посиланням на AD.nl.
Співрозмовники медіа у системі юстиції заявили, що є «помітні ознаки» причетності Росії до атаки. Вони вважають, що зловмисники могли залишатися в ІТ-системі генпрокуратури протягом кількох тижнів до моменту виявлення вразливості.
Метою кібератаки, ймовірно, був збір інформації про розслідування щодо Росії або спроба дестабілізувати Нідерланди через їхню підтримку України.
- Інцидент із інтернеттом зафіксували минулого тижня. Тоді розслідування виявило ознаки несанкціонованого доступу до внутрішніх систем.
- Наразі прокуратура навіть не може сказати, коли відновить підключення до мережі.
- 25 червня в Нідерландах стався масштабний збій у роботі мобільного зв’язку. У цей час країна приймала саміт лідерів НАТО.
- У травні стало відомо, що російське хакерське угруповання Laundry Bear стояло за масштабною кібератакою на комп’ютерні мережі поліції Нідерландів, НАТО та кількох європейських країн у 2023 році.