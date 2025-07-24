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Трамп заявив, що США і ЄС уклали угоду про зброю. Частину отримуватиме Україна

ЄС оплачуватиме повну вартість зброї та обладнання. 

Трамп заявив, що США і ЄС уклали угоду про зброю. Частину отримуватиме Україна
Трамп і "Золотий купол"
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати та Європейський союз уклали угоду, за якою Брюссель буде оплачувати повну вартість всього озброєння та обладнання. Більшу частину отримуватиме Україна. 

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Як пише Суспільне, про це американський лідер сказав під час виступу на саміті з питань штучного інтелекту у Вашингтоні.

Країни Євросоюзу після отримання американської зброї самостійно її розподілятимуть. Більшу частину відправлятимуть на потреби ЗСУ.

"Вони збираються витратити ці гроші в США на наші оборонні компанії, і ми збираємося відправити їх (озброєння — ред.) їм, а вони розподілять обладнання, яке ми відправимо. Чесно кажучи, так і повинно було бути ще три роки тому", – цитує Суспільне Трампа. 

  • Вчора США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на 322 мільйони доларів. Перший включає зенітні комплекси HAWK Phase III. 
  • Другий передбачає можливий продажу уряду України  бойових машин піхоти Bradley та засобів технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту, а також пов'язаного з ними обладнання.
  • Раніше Трамп заявив, що США вироблятимуть озброєння для України, яке оплачуватиме Європа. Він зазначв, що наша держава отримає зброї на мільярди доларів, у тому числі Patriot.
  • А після зустрічі із генсеком НАТО Марком Рютте сказав, що Альянс та США досягли домовленості щодо постачання зброї для України.
  • Він також зазначив, що перші поставки озброєння, які купуватимуть союзники для України, вже розпочалися. 
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