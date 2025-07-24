Трамп заявив, що США і ЄС уклали угоду про зброю. Частину отримуватиме Україна

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати та Європейський союз уклали угоду, за якою Брюссель буде оплачувати повну вартість всього озброєння та обладнання. Більшу частину отримуватиме Україна.

Як пише Суспільне, про це американський лідер сказав під час виступу на саміті з питань штучного інтелекту у Вашингтоні.

Країни Євросоюзу після отримання американської зброї самостійно її розподілятимуть. Більшу частину відправлятимуть на потреби ЗСУ.

"Вони збираються витратити ці гроші в США на наші оборонні компанії, і ми збираємося відправити їх (озброєння — ред.) їм, а вони розподілять обладнання, яке ми відправимо. Чесно кажучи, так і повинно було бути ще три роки тому", – цитує Суспільне Трампа.