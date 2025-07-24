Трамп заявив, що США і ЄС уклали угоду про зброю. Частину отримуватиме Україна

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати та Європейський союз уклали угоду, за якою Брюссель буде оплачувати повну вартість всього озброєння та обладнання. Більшу частину отримуватиме Україна.
Як пише Суспільне, про це американський лідер сказав під час виступу на саміті з питань штучного інтелекту у Вашингтоні.
Країни Євросоюзу після отримання американської зброї самостійно її розподілятимуть. Більшу частину відправлятимуть на потреби ЗСУ.
"Вони збираються витратити ці гроші в США на наші оборонні компанії, і ми збираємося відправити їх (озброєння — ред.) їм, а вони розподілять обладнання, яке ми відправимо. Чесно кажучи, так і повинно було бути ще три роки тому", – цитує Суспільне Трампа.
- Вчора США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на 322 мільйони доларів. Перший включає зенітні комплекси HAWK Phase III.
- Другий передбачає можливий продажу уряду України бойових машин піхоти Bradley та засобів технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту, а також пов'язаного з ними обладнання.
- Раніше Трамп заявив, що США вироблятимуть озброєння для України, яке оплачуватиме Європа. Він зазначв, що наша держава отримає зброї на мільярди доларів, у тому числі Patriot.
- А після зустрічі із генсеком НАТО Марком Рютте сказав, що Альянс та США досягли домовленості щодо постачання зброї для України.
- Він також зазначив, що перші поставки озброєння, які купуватимуть союзники для України, вже розпочалися.