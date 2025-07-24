Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта зустрілися із лідером Китаю і закликали тиснути на РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та очільник Євроради Антоніу Кошта зустрілися із лідером Китаю Сі Цзіньпінем і закликали його тиснути на Росію, щоб змусити її припинити війну проти України. У ЄС вважають, що відносини між Пекіном і Брюсселем досягли "переломного моменту".
Про це пишуть Politico та Reuters.
Зустріч відбулася на початку саміту у Пекіні, присвяченого 50-річчю встановлення дипломатичних зв’язків між сторонами. Очікування від саміту були низькими після тижнів зростання напруженості та суперечок щодо його формату. За наполяганням Пекіна тривалість заходу скоротили до одного дня.
Урсула фон дер Ляєн і Антоніу Кошта прибули до Пекіна на зустріч із Сі Цзіньпіном після того, як сам Сі проігнорував запрошення приїхати до Брюсселя на цю подію.
"Ми з Китаєм досягли переломного моменту у відносинах. З поглибленням нашої співпраці зростають і дисбаланси. Китай і Європа мають визнати занепокоєння одне одним і запропонувати реальні рішення", – сказала Фон дер Ляєн у вступному слові в Пекіні. Вона мала на увазі торговельний дефіцит ЄС із Китаєм, який минулого року сягнув рекордних 305,8 мільярда євро.
А Антоніу Кошта наголосив, що "потрібен конкретний прогрес у питаннях, пов’язаних із торгівлею та економікою". Водночас він нагадав Пекіну, яку роль Китай відіграє у повномасштабному вторгненні Росії в Україну.
"Як постійного члена Ради Безпеки ООН ми закликаємо Китай використати свій вплив на Росію, щоб вона поважала Статут ООН і припинила свою агресивну війну проти України", – заявив Кошта.
Лідер Китаю погодився, що відносини між сторонами перебувають на "вирішальному етапі". Він охарактеризував Китай і ЄС як "двох великих гравців" на світовій арені, які мають "робити правильні стратегічні вибори, що відповідають очікуванням народу і витримають випробування часом".
Цзіньпін сказав, що Китай і Європа повинні посилити комунікацію, зміцнити взаємну довіру і поглибити співпрацю, "щоб забезпечити світ більшою стабільністю та визначеністю".
Лідери ЄС у четвер також проведуть переговори із прем’єром Китаю Лі Цяном. Обидві сторони сподіваються досягти згоди щодо клімату – однієї з небагатьох позитивних тем у нинішніх відносинах ЄС і КНР.
Під час саміту європейські представники також планують порушити питання електромобілів і китайського надвиробництва.
У квітні Китай запровадив контроль за експортом рідкоземельних елементів, що спричинило перебої в ланцюгах постачання та призупинення виробництва автомобілів у Європі в травні.
Однак у червні експорт рідкоземельних металів із Китаю до ЄС зріс на 245% у порівнянні з травнем до 1 364 тонн, хоча це все ще на 35% менше, ніж рік тому.
- Минулого тижня ЄС включив два китайські банки до нового пакету санкцій проти Росії, що викликало з боку Пекіна невдоволення. За словами речника МЗС Китаю, європейські санкції нібито не мають юридичного підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН.
- Китай обмежив держзакупівлі медичних виробів із Євросоюзу у відповідь заборону ЄС китайським компаніям брати участь у великих публічних тендерах.