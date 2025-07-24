Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта зустрілися із лідером Китаю і закликали тиснути на РФ

У ЄС вважають, що відносини між Пекіном і Брюсселем досягли "переломного моменту".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та очільник Євроради Антоніу Кошта зустрілися із лідером Китаю Сі Цзіньпінем і закликали його тиснути на Росію, щоб змусити її припинити війну проти України. У ЄС вважають, що відносини між Пекіном і Брюсселем досягли "переломного моменту".

Про це пишуть Politico та Reuters.

Зустріч відбулася на початку саміту у Пекіні, присвяченого 50-річчю встановлення дипломатичних зв’язків між сторонами. Очікування від саміту були низькими після тижнів зростання напруженості та суперечок щодо його формату. За наполяганням Пекіна тривалість заходу скоротили до одного дня.

Фото: EPA/UPG Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та очільник Євроради Антоніу Кошта на саміті ЄС-Китай

Урсула фон дер Ляєн і Антоніу Кошта прибули до Пекіна на зустріч із Сі Цзіньпіном після того, як сам Сі проігнорував запрошення приїхати до Брюсселя на цю подію.

"Ми з Китаєм досягли переломного моменту у відносинах. З поглибленням нашої співпраці зростають і дисбаланси. Китай і Європа мають визнати занепокоєння одне одним і запропонувати реальні рішення", – сказала Фон дер Ляєн у вступному слові в Пекіні. Вона мала на увазі торговельний дефіцит ЄС із Китаєм, який минулого року сягнув рекордних 305,8 мільярда євро.

А Антоніу Кошта наголосив, що "потрібен конкретний прогрес у питаннях, пов’язаних із торгівлею та економікою". Водночас він нагадав Пекіну, яку роль Китай відіграє у повномасштабному вторгненні Росії в Україну.

"Як постійного члена Ради Безпеки ООН ми закликаємо Китай використати свій вплив на Росію, щоб вона поважала Статут ООН і припинила свою агресивну війну проти України", – заявив Кошта.

Лідер Китаю погодився, що відносини між сторонами перебувають на "вирішальному етапі". Він охарактеризував Китай і ЄС як "двох великих гравців" на світовій арені, які мають "робити правильні стратегічні вибори, що відповідають очікуванням народу і витримають випробування часом".

Цзіньпін сказав, що Китай і Європа повинні посилити комунікацію, зміцнити взаємну довіру і поглибити співпрацю, "щоб забезпечити світ більшою стабільністю та визначеністю".

Фото: EPA/UPG Лідер Китаю Сі Цзіньпін (в центрі) та міністр закордонних справ Ван І на саміті ЄС-Китай

Лідери ЄС у четвер також проведуть переговори із прем’єром Китаю Лі Цяном. Обидві сторони сподіваються досягти згоди щодо клімату – однієї з небагатьох позитивних тем у нинішніх відносинах ЄС і КНР.

Під час саміту європейські представники також планують порушити питання електромобілів і китайського надвиробництва.

У квітні Китай запровадив контроль за експортом рідкоземельних елементів, що спричинило перебої в ланцюгах постачання та призупинення виробництва автомобілів у Європі в травні.

Однак у червні експорт рідкоземельних металів із Китаю до ЄС зріс на 245% у порівнянні з травнем до 1 364 тонн, хоча це все ще на 35% менше, ніж рік тому.