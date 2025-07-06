Reuters: Китай обмежив держзакупівлі медзасобів з ЄС

У липні ЄС і Китай проведуть саміт лідерів у КНР щодо французької продукції.

Китай обмежив держзакупівлі медичних виробів із Європейського Союзу у відповідь заборону ЄС китайським компаніям брати участь у великих публічних тендерах.

Про це пише Reuters з посиланням на Міністерство фінансів КНР.

Минулого місяця Європейський Союз заявив, що забороняє китайським компаніям брати участь у публічних тендерах ЄС на медичні вироби вартістю 60 мільярдів євро (70 мільярдів доларів США) або більше на рік, після того, як дійшов висновку, що фірмам з ЄС не надається справедливий доступ до Китаю. Це перше обмеження в межах Інструменту міжнародних закупівель ЄС, який діє з 2022 року.

У відповідь Китай також обмежив імпорт виробів, які більш ніж на 50% складаються з компонентів, вироблених у ЄС. Обмеження набули чинності 6 липня.

"На жаль, незважаючи на добру волю та щирість Китаю, ЄС наполягав на тому, щоб йти своїм шляхом, вживаючи обмежувальних заходів та створюючи нові протекціоністські бар'єри", – йдеться в окремій заяві Міністерства.

Пізніше в липні ЄС і Китай проведуть саміт лідерів у КНР щодо французької продукції.

Водночас від сплати податку звільнили великі бренди Pernod Ricard, LVMH та Remy Cointreau — за умови продажу товарів за встановленою мінімальною ціною.