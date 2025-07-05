Президент Володимир Зеленський висловив співчуття Сполученим Штатам у зв’язку зі смертоносними повенями у Техасі.

“Наші співчуття Президенту США, американському народові та всім мешканцям Техасу, які постраждали від жахливих, смертоносних повеней. Співчуваємо сім’ям понад двох десятків загиблих, а також усім американським громадам, які постраждали від цього стихійного лиха”, – написав Зеленський у соцмережі Х.

Глава держави висловив сподівання, що зниклі, зокрема діти з літнього табору, якнайшвидше повернуться до безпечного місця.

“Бажаємо сил відважним рятувальникам і якнайшвидшого відновлення постраждалим від повені регіонам”, – зазначив президент.