Трамп заявив, що “не знає”, чи зможе зупинити війну в Україні

Президент Дональд Трамп заявив, що він не впевнений, чи зможе покласти край війні Росії проти України, що дуже відрізняється від його обіцянки швидко покласти край конфлікту, яку він дав під час передвиборчої кампанії, пише Politico.

“Я не знаю. Я не можу вам сказати, чи станеться це”, – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One, відповідаючи на запитання, чи впевнений він, що зможе покласти край бойовим діям.

Коли президента запитали, чи є припинення війни пріоритетом, він відповів: “Так. Я хотів би, щоб це сталося”.

Протягом передвиборчої кампанії Трамп обіцяв припинити бойові дії між двома країнами з першого дня вступу на посаду. Пізніше він відмовився від цієї обіцянки в інтерв'ю журналу TIME, назвавши цю обіцянку “перебільшенням”.

Цього тижня Трамп розмовляв телефоном як з очільником Кремля Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським. Його четвергова розмова з російським лідером “не принесла жодного прогресу”, – сказав він через кілька годин після розмови.

Його розмова із Зеленським здавалася більш продуктивною, згідно з дописом українського президента в соціальних мережах та заявою президента для журналістів. Зеленський сказав, що два лідери провели “дуже важливу та плідну розмову”, під час якої вони обговорили протиповітряну оборону України, спільне оборонне виробництво та “взаємні закупівлі та інвестиції”.

У п'ятницю Трамп заявив журналістам на Air Force One, що “у нас була дуже хороша розмова, я думаю, дуже стратегічна”.

“Я ж казав вам, що дуже незадоволений своєю розмовою з президентом Путіним. Він хоче піти до кінця, просто продовжувати вбивати людей, це не веде до добра”, – сказав Трамп.

Пентагон на початку цього тижня призупинив деякі поставки зброї до України, посилаючись на занепокоєння тим, що запаси боєприпасів у США стали занадто низькими.

На запитання про цю паузу в четвер Трамп відповів: “Ми цього не зробили. Ми надаємо зброю. Але ми дали так багато зброї. Але ми надаємо зброю, і ми працюємо з ними та намагаємося їм допомогти. Але ми цього не зробили”.