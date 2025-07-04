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Українські оборонні компанії відкриють виробництва в Данії

Відповідну угоду підписав міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін і міністр промисловості Данії Мортен Бьодсков.

Українські оборонні компанії відкриють виробництва в Данії
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін і міністр промисловості Данії Мортен Бьодсков.
Фото: Мінстратегпром

Українські оборонні компанії відкриють виробництва в Данії. Сьогодні, 4 липня, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін повідомив про підписання відповідної угоди. 

"Сьогодні в Копенгагені ми з Міністром промисловості Данії Мортеном Бьодсковим підписали історичну угоду. Вона відкриває шлях до створення українських оборонних виробництв на території Данії", – йдеться у його повідомленні в телеграмі. 

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Сметанін нагадав, що рік тому Данія першою почала фінансувати виробництво зброї українськими компаніями, а тепер стала першою країною, куди Україна експортує власні оборонні технології для виробництва, масштабування й постачання до українського війська.

"Це унікальний кейс міжнародної кооперації для українського ОПК. Я надзвичайно вдячний Данії за таку вагому допомогу українській оборонній промисловості, за своєчасні рішення та підтримку на високому рівні оборонної співпраці", – зазначив український міністр. 

Він подякував Мортену Бьодскову за "відкритість, довіру і чітке лідерство" і додав, що Данія є "справжнім другом для українського ОПК" та вірним союзником в боротьбі проти агресора. А Україна докладе всіх зусиль для того, щоб підсилити оборонні спроможності Данії та її партнерів. 

  • Нещодавно міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен заявив, що перша українська оборонна компанія може отримати дозвіл на запуск виробництва зброї в Данії вже у вересні або жовтні цього року.
  • Перед цим Зеленський анонсував, що Данія стане першою країною, з якою Україна запустить спільне виробництво дронів і ракет.
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