Українські оборонні компанії відкриють виробництва в Данії. Сьогодні, 4 липня, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін повідомив про підписання відповідної угоди.

"Сьогодні в Копенгагені ми з Міністром промисловості Данії Мортеном Бьодсковим підписали історичну угоду. Вона відкриває шлях до створення українських оборонних виробництв на території Данії", – йдеться у його повідомленні в телеграмі.

Сметанін нагадав, що рік тому Данія першою почала фінансувати виробництво зброї українськими компаніями, а тепер стала першою країною, куди Україна експортує власні оборонні технології для виробництва, масштабування й постачання до українського війська.

"Це унікальний кейс міжнародної кооперації для українського ОПК. Я надзвичайно вдячний Данії за таку вагому допомогу українській оборонній промисловості, за своєчасні рішення та підтримку на високому рівні оборонної співпраці", – зазначив український міністр.

Він подякував Мортену Бьодскову за "відкритість, довіру і чітке лідерство" і додав, що Данія є "справжнім другом для українського ОПК" та вірним союзником в боротьбі проти агресора. А Україна докладе всіх зусиль для того, щоб підсилити оборонні спроможності Данії та її партнерів.