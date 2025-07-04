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Зеленський: "Без дійсно масштабного тиску РФ не буде змінювати свою тупу руйнівну поведінку"

Президент вкотре закликав до посилення санкцій.

Зеленський: "Без дійсно масштабного тиску РФ не буде змінювати свою тупу руйнівну поведінку"
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл України, зокрема Києва і зауважив, що перші тривоги по країні почалися майже одночасно із обговоренням імовірної розмови президента США Дональда Трампа та лідера РФ Володимира Путіна. Він вкотре закликав до посилення санкцій.

"Перші повітряні тривоги в наших містах і регіонах учора почалися майже одночасно з початком обговорення в медіа телефонної розмови Президента Трампа з Путіним. Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор", – написав глава України у телеграмі.

Зеленський зазначив, що тривають гасіння пожеж та розбір завалів, і це був один із найбільш масштабних повітряних ударів, "демонстративно значний та цинічний удар". Загалом 550 цілей, із них щонайменше 330 – російсько-іранські "шахеди", були застосовані також ракети, зокрема балістичні. 

За словами глави держави, саме столиця була головною мішенню цього російського удару. Нашим воїнам вдалося збити 270 повітряних цілей, іще 208 дронів було подавлено засобами РЕБ. 

"Почали працювати дрони-перехоплювачі – десятки збиттів. Робимо все, щоб розвивати цей напрям захисту наших міст. І дуже важливо, щоб зберігалася підтримка партнерів у захисті від балістики. «Петріоти» й ракети для них є реальними захисниками життя", – написав президент і зазначив, що загалом від цього удару, крім Києва, постраждали ще Дніпровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області. Станом на ранок відомо про 23 поранених. Багато місць падіння уламків дронів і ракет. Є й прямі влучання. 

"Це є очевидним доказом того, що без дійсно масштабного тиску Росія не буде змінювати свою тупу руйнівну поведінку. Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі. Це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще. І це залежить від партнерів, передусім від Сполучених Штатів", – написав він. 

  • 3 липня президент США Дональд Трамп знов провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Перед цим Трамп анонсував переговори у своїй соцмережі.
  • На думку глави українського МЗС Андрія Сибіги, ударом одразу після телефонної розмови з американським президентом російський лідер Путін демонструє повне ігнорування і США, і загалом усіх, хто закликає до закінчення війни. 
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