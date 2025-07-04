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Росіяни масовано атакували Київ: палають пожежі, містян просять не відкривати вікна (оновлено)

У КМВА говорять про "довгу і важку ніч".

Росіяни масовано атакували Київ: палають пожежі, містян просять не відкривати вікна (оновлено)
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Столицю в ніч на 4 липня ворог масовано атакує ударними безпілотниками та ракетами. Активно працювала протиповітряна оборона. Станом ранок підтверджено інформацію про 14 постраждалих. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що 12 людей були госпіталізовані, двом надали допомогу на місці. 

Він також розповів про наслідки атаки: у Дніпровському районі уламки БпЛА впали у дворі житлових будинків та на території навчального закладу, без горіння. У Солом'янському – падіння уламків на нежитлову забудову та на території гаражного кооперативу, там пожежа. Також у цьому районі палали складські приміщення і адміністративна будівля. 

У Святошинському районі уламки ворожого БпЛА впали на територію складських приміщень, внаслідок чого виникла пожежа. Також падіння уламків відбулося в двір 16-поверхового житлового будинку, горять автомобілі. У приватному секторі виникла пожежа внаслідок падіння уламків.

У Дарницькому районі уламки впали в кількох місцях на відкритій території. Без детонації та пожежі.

У Шевченківському районі уламки пошкодили 8-поверховий житловий будинок (введений в експлуатацію, але не заселений мешканцями). Пожежа сталася на першому поверсі. Також відбулося займання у приватному секторі.

У Голосіївському районі уламки впали на медичний заклад.

За словами очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, у повітрі спостерігається висока концентрація продуктів горіння через пожежі, тому КМВА просить зачинити вікна після відбою та повернення у домівки. 

Атака 3-4 липня 

Повітряна тривога в зв'язку з невстановленого типу дроном почалася в Києві учора вдень і тривала декілька годин. Зрештою його вдалося збити, уламки впали в Солом'янському районі і не спричинили ушкоджень.

Приблизно через пів години, о 20, була оголошена нова тривога, яка тривала аж до 4:50. Росіяни атакували дронами і ракетами. 
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