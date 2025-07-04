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Знущання з солдатів: до суду скерували справу екскомандира 211 понтонно-мостової бригади

Розслідування встановило, що екскомандир не реагував на факти нелюдського поводження та катування підлеглих йому військовослужбовців.

Знущання з солдатів: до суду скерували справу екскомандира 211 понтонно-мостової бригади
Командир 211-ї понтонно-мостової бригади полковник Олег Побережнюк
Фото: ТСН

Прокурори скерували до суду справу стосовно екскомандира 211 понтонно-мостової бригади, який покривав знущання з солдатів, передає Офіс Генпрокурора.  Його обвинувачують у бездіяльності військової влади, вчиненій в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 426 КК України).

Розслідування встановило, що екскомандир не реагував на факти нелюдського поводження та катування підлеглих йому військовослужбовців. 

Знаючи, що підлеглий йому командир взводу з лютого по липень 2024 року перевищував свої повноваження та знущався з підпорядкованих йому солдатів, обвинувачений не ініціював питання про притягнення офіцера до відповідальності.

Наразі він перебуває під вартою. З відкритих джерел відомо, що йдеться про Олега Побережнюка. 
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