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ЗМІ: Національне антикорупційне бюро провело обшуки у ексміністра оборони Резнікова

Джерела українських медіа повідомляють, що слідчі дії відбулися у межах справи про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами.

ЗМІ: Національне антикорупційне бюро провело обшуки у ексміністра оборони Резнікова
Олексій Резніков
Фото: EPA/UPG

Національне антикорупційне бюро провело обшуки у колишнього міністра оборони Олексія Резнікова, повідомляють “Українська правда” та “Дзеркало тижня” із посиланням на джерела. 

За словами джерел УП, у ексміністра провели обшук і "знайшли лівий телефон і ще щось". Однак джерела LB вилучення телефону не підтвердили. 

Водночас, за даними джерел ZN.UA, слідчі дії відбулися у межах справи про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами, хоча у квітні в НАБУ заявляли, що Резніков на той час не був підозрюваним у провадженні. 

Повідомляється, що детективи вилучили у нього низку значущих документів.

Нагадаємо, на початку 2023 року журналісти опублікували матеріал про те, що Міністерство оборони, за їхніми даними, закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

ЗМІ опублікували копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Для порівняння видання обрало мережу магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази, стверджують журналісти. Наприклад, вартість одного яйця була закладена на той час в 17 грн (у "Сільпо" – 7 грн).
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