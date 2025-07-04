Росіяни атакували центральну частину Куп'янська на Харківщині, є жертви

Також 56-річний чоловік і 61-річна жінка зазнали вибухових поранень. Постраждалих госпіталізували.

"Російський снаряд поцілив у центральній частині міста, біля магазину. На жаль, загинула 55-річна жінка", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російські окупанти вдарили по центральній частині міста Куп'янськ Харківської області. Унаслідок обстрілу є жертви.

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