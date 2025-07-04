AIM-132 за російські гроші
AIM-132 за російські гроші
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві через дронову атаку РФ пошкоджена пожежно-рятувальна частина

Загалом по Києву пошкоджено 11 одиниць техніки ДСНС.

У Києві через дронову атаку РФ пошкоджена пожежно-рятувальна частина
Ліквідація наслідків атаки на Київ
Фото: ДСНС

Внаслідок російського масованого удару по Києву в ніч на 4 липня пошкоджена одна з пожежно-рятувальних частин міста.

Як повідомили у ДСНС, там вибиті вікна, понівечений фасад будівлі. На щастя, особовий склад не постраждав

Крім того, внаслідок ворожої атаки загалом по Києву пошкоджено 11 одиниць техніки ДСНС.

"Українські рятувальники не вперше стають мішенню ворога. Сьогодні під ударом були саме ті надзвичайники, які під час російського удару 6 червня втратили 3 своїх колег. Цинізм агресора немає меж", – наголосили у службі. 

  • Столицю в ніч на 4 липня ворог масовано атакував ударними безпілотниками та ракетами. Активно працювала протиповітряна оборона. Станом 8:00 підтверджено інформацію про 23 постраждалих. Серед поранених – дитина 10 років.
  • Шкоди завдано п'яти авто швидкої допомоги, які виїжджали на виклики.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies