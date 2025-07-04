У Києві через дронову атаку РФ пошкоджена пожежно-рятувальна частина

Внаслідок російського масованого удару по Києву в ніч на 4 липня пошкоджена одна з пожежно-рятувальних частин міста.

Як повідомили у ДСНС, там вибиті вікна, понівечений фасад будівлі. На щастя, особовий склад не постраждав

Крім того, внаслідок ворожої атаки загалом по Києву пошкоджено 11 одиниць техніки ДСНС.

"Українські рятувальники не вперше стають мішенню ворога. Сьогодні під ударом були саме ті надзвичайники, які під час російського удару 6 червня втратили 3 своїх колег. Цинізм агресора немає меж", – наголосили у службі.