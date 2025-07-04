Головне за ніч та ранок п’ятниці, 4 липня: масована атака на Київ та Київщину, майже 150 боєзіткнень, удар по Кривому Рогу

Нічна повітряна атака, 148 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, ураження підприємства російського ВПК у Московській області.

Столицю в ніч на 4 липня ворог масовано атакував ударними безпілотниками та ракетами. Активно працювала протиповітряна оборона.

Станом на 8:00 підтверджено інформацію про 23 постраждалих. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що 14 людей були госпіталізовані. Серед поранених – дитина 10 років. Шкоди завдано п'ятьом авто швидкої допомоги, які виїжджали на виклики.

Станом на 11:47 тривала ліквідація пожеж у двох районах міста, повідомили в ДСНС. Для гасіння залучили вертоліт.

Більше інформації про наслідки атаки – в новині.

У Києві – смог через спричинені ударами пожежі.

Киянам радять не перебувати на відкритому повітрі та не відкривати вікна, за наявності очищувачів повітря – скористатися ними.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 атаки агресора у районах населених пунктів Мирне, Новоторецьке, Миролюбівка, Малинівка, Разіне, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка, Дачне та в напрямку Новоекономічного, Новопавлівки, Мирнограду, Новопідгородного і Софіївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу Нового Миру, Греківки, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського, Надії та в напрямках Серебрянки, Дронівки й Шандриголового.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1120 окупантів, 2 ворожі танки, 10 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, іншу техніку. Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 1 024 210 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Генштаб також підтвердив ураження підприємства з виробництва бойових частин для "шахедів" у Московській області.

Підприємство здійснює зокрема виробництво термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed.

На Київщині через застосування ворогом ударних дронів є пошкодження інфраструктури на 11 локаціях у 5 районах.

У Бучанському та Фастівському йдеться, серед іншого, і про житлові багатоповерхівки.

За оновленими даними від ДСНС станом на 4:40, у результаті ракетної атаки житловий та промисловий сектори Фастівщини зазнали значних руйнувань та пошкоджень. "Рятувальники ліквідували пожежу покрівлі багатоповерхівки та займання 7 приватних гаражів", – повідомили в ДСНС.

Укрзалізниця повідомляла, що внаслідок масованої комбінованої російської атаки на Київ вночі було пошкоджено залізничну інфрастуктуру в межах міста.

Потяги західного напрямку були змушені курсувати з відхиленням маршруту, через що затримки складатимуть до 2 годин.

Також міська електричка Kyiv City Express виконувала рейси лише північним напівкільцем від станції "Святошин" до станції "Дарниця" через "Почайну".

Станом на 07:30 роботи по відновленню колії в столиці тривали і вже частково подали напругу.

У ніч на 4 липня, починаючи із 18:00, російська армія атакувала 550 засобами повітряного нападу. Зафіксовано влучання у восьми локаціях (дев’ять ракет і 63 БпЛА), а падіння уламків – у 33.

Окупанти застосували:

539 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (понад 330 із них – "шахеди")

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл.

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської обл.

4 крилатих ракети Іскандер-К із Курської, Воронезької обл.

“Основний напрямок удару – столиця України, місто Київ!” – повідомили військові.

За попередніми даними станом на 08:00, вдалося знешкодити 478 засобів повітряного нападу противника. 270 збито вогневими засобами, 208 – локаційно втрачені.

Докладніше – в новині.

Сьогодні, 4 липня, російські окупанти завдали дронового удару по Кривому Рогу.

Поранені двоє людей.

Більше інформації – в новині.

Президенту США Дональду Трампу під час підходу до журналістів на авіабазі "Ендрюс" поставили запитання щодо причин припинення постачання зброї Україні. Прямий етер в цей час вів телеканал Fox News.

Господар Білого дому у відповідь заявив, що Сполучені Штати "продовжують давати зброю і працювати з ними і намагатися їм допомогти".

Проте, на думку Трампа, "при Байдені передали так багато зброї, що спустошили власну країну, тож треба бути певними, що ми маємо самі чим оборонятися".

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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