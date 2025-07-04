Трамп: "Ми продовжуємо давати зброю Україні"

Президенту США Дональду Трампу під час підходу до журналістів на авіабазі "Ендрюс" поставили запитання щодо причин припинення постачання зброї Україні. Прямий етер в цей час вів телеканал Fox News.
Господар Білого дому у відповідь заявив, що Сполучені Штати "продовжують давати зброю і працювати з ними і намагатися їм допомогти".
Проте, на думку Трампа, "при Байдені передали так багато зброї, що спустошили власну країну, тож треба бути певними, що ми маємо самі чим оборонятися".
- У Конгресі вимагають від президента пояснень, чому Пентагон не передав Україні зброю, яка була погоджена ще попередньою адміністрацією.