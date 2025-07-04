Трамп: "Ми продовжуємо давати зброю Україні"

Але США мають "переконатися, що залишиться для самих себе".

Президенту США Дональду Трампу під час підходу до журналістів на авіабазі "Ендрюс" поставили запитання щодо причин припинення постачання зброї Україні. Прямий етер в цей час вів телеканал Fox News.

Господар Білого дому у відповідь заявив, що Сполучені Штати "продовжують давати зброю і працювати з ними і намагатися їм допомогти".

Проте, на думку Трампа, "при Байдені передали так багато зброї, що спустошили власну країну, тож треба бути певними, що ми маємо самі чим оборонятися".