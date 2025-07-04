За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
AIM-132 за російські гроші
AIM-132 за російські гроші
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
ГоловнаСуспільствоВійна

Трамп: "Ми продовжуємо давати зброю Україні"

Але США мають "переконатися, що залишиться для самих себе".

Трамп: "Ми продовжуємо давати зброю Україні"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президенту США Дональду Трампу під час підходу до журналістів на авіабазі "Ендрюс" поставили запитання щодо причин припинення постачання зброї Україні. Прямий етер в цей час вів телеканал Fox News.

Господар Білого дому у відповідь заявив, що Сполучені Штати "продовжують давати зброю і працювати з ними і намагатися їм допомогти".

Проте, на думку Трампа, "при Байдені передали так багато зброї, що спустошили власну країну, тож треба бути певними, що ми маємо самі чим оборонятися". 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies