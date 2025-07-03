Внаслідок падіння уламків російських дронів на Полтавщині є травмовані

Внаслідок падіння уламків російських БпЛА в Полтавському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Крім того, було травмовано людину, лікарі надають їй всю необхідну допомогу.

Пізніше він додав, що у тому ж Полтавському районі травмовано ще одну людину.