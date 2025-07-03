Внаслідок падіння уламків російських дронів на Полтавщині є травмовані

Внаслідок падіння уламків російських БпЛА в Полтавському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут.
Крім того, було травмовано людину, лікарі надають їй всю необхідну допомогу.
Пізніше він додав, що у тому ж Полтавському районі травмовано ще одну людину.
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Росія сьогодні, 3 червня, близько 9 години атакувала дронами Полтаву. Є декілька влучань, загиблі і поранені. Станом на 19:45 відомо про двох жертв і 59 потерпілих.
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Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.
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Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку.