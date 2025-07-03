Зеленський закликав створити міжнародну платформу для контролю експорту товарів подвійного призначення

"Нам потрібно повністю припинити постачання до Росії всього, що використовується або може використовуватися для виробництва зброї", - наголосив глава держави.

Президент України Володимир Зеленський запропонував лідерам ЄС ініціювати створення міжнародної платформи для контролю за експортом товарів подвійного призначення, аби унеможливити постачання Росії компонентів для виробництва зброї.

Про це він заявив під час звернення до учасників гала-вечора з нагоди початку головування Данії в Раді ЄС, передає «Інтерфакс Україна».

«Доки Росія знаходить способи купувати деталі та обладнання для зброї, вона продовжує вбивати. Тому нам потрібно повністю припинити постачання до Росії всього, що використовується або може використовуватися для виробництва зброї. Настав час створити ефективну міжнародну платформу для контролю за експортом товарів подвійного призначення, і це може стати одним із досягнень датського головування», — сказав Зеленський.

Президент також закликав посилити санкційний тиск на Росію, зокрема, проти її банківської системи. «Доки російські банки можуть продовжувати працювати в Європі та інших ключових регіонах світу, Росія продовжуватиме ігнорувати дипломатію. Ми повинні змусити її повернутися до дипломатії», — наголосив Зеленський.