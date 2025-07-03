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На Харківщині поліцейські підозрюють колишню правоохоронницю у роботі на окупантів

Жінка пішла працювати в “налоговой службє Харьковской області”.

На Харківщині поліцейські підозрюють колишню правоохоронницю у роботі на окупантів
На Харківщині поліцейські підозрюють колишню правоохоронницю у роботі на окупантів
Фото: Поліція Харківщини

Співробітники поліції Харківської області підозрюють колишню правоохоронницю в тому, що вона з власної ініціативи перейшла на бік окупантів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Використовуючи свої знання та досвід роботи на посаді старшого інспектора сектору кадрового забезпечення Куп’янського районного відділу поліції, зловмисниця добровільно обійняла посаду так званого “главного спєциаліста отдєла кадров і бєзопасності” у незаконно створеній окупаційною владою “налоговой службє Харьковской області”, - зазначили в поліції.

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Правоохоронці провели обшук в оселі 42-річної жінки. Їй повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без визначення розміру застави.

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 15 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.
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