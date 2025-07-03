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Зеленський розповів подробиці угоди про українсько-американське виробництво дронів

"Домовилися з колегами, що деякі наші продакшени зможуть мати доступ до відповідних технологій. Це може прискорити можливість збільшення виробництва", - розповів глава держави.

Зеленський розповів подробиці угоди про українсько-американське виробництво дронів
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський розповів деталі про підписання угоди про українсько-американське виробництво дронів.

За словами глави держави, це копродакшен між Україною та США. «Буде кілька компаній. Зосереджуються передусім на дронах різного типу, але те, що найголовніше, – це цей рік і наступний. Цей рік – сотні тисяч. І наступний рік – буде збільшення», - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що головний компонент – це дрони-перехоплювачі, які вже показали себе в Україні. «Дуже розраховуємо на збиття «шахедів» у великій кількості. Це хороший початок працювати в цьому напрямі. Також домовилися з колегами, що деякі наші продакшени зможуть мати доступ до відповідних технологій. Це може прискорити можливість збільшення виробництва», - повідомив Зеленський.

Глава держави наголосив, що є два напрями, які «дуже потрібно вирішити прямо зараз». 

«Це стосується внутрішнього фінансування виробництва зброї в Україні. Дуже надіємось, що зможемо домовитися з Євросоюзом. Те, що ми зараз підписали, – на все це потрібні великі гроші. І я розраховую на наші відносини з Данією. Данія нас підтримує на продовження данської моделі й фінансове розширення. Відповідні дрони, про які я вже сказав. Окрім цього, є ще ракетна програма. Про ці деталі буду говорити і з Данією, і з Урсулою фон дер Ляєн, і з Антоніу Коштою», - додав український президент.

  • 3 липня стало відомо, що у Данії в присутності Володимира Зеленського міністр оборони України Рустем Умєров і CEO компанії Swift Beat, LLC Ерік Шмідт уклали меморандум про довгострокове стратегічне партнерство. 
  • Документ передбачає розширення виробничих потужностей компанії, а сучасні дрони постачатимуть Україні пріоритетно, на спеціальних умовах і за собівартістю.
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