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​Генштаб підтвердив ураження складів боєприпасів окупантів на ТОТ Донеччини

Потужна детонація підтвердила, що то були вибухи зенітних керованих ракет та боєприпасів до РСЗВ.

​Генштаб підтвердив ураження складів боєприпасів окупантів на ТОТ Донеччини
вибух біля Харцизька
Фото: скрін

У ніч на 3 липня підрозділи Служби безпеки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по складах боєприпасів російських окупантів у районі Великого Оріхового на ТОТ Донецької області.

Інформацію підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

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«Ціль успішно уражено. Фіксувалася потужна вторинна детонація, характер якої вказує на вибухи зенітних керованих ракет та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню. Результати вогневого ураження уточнюються», - додали в командуванні. 

Генштаб наголосив, що Сили оборони продовжують «вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України».

  • За інформацією СБУ, Велике Оріхове розташоване неподалік від Харцизька, а він, у свою чергу - недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база. Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. 
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