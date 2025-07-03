​Генштаб підтвердив ураження складів боєприпасів окупантів на ТОТ Донеччини

Потужна детонація підтвердила, що то були вибухи зенітних керованих ракет та боєприпасів до РСЗВ.

У ніч на 3 липня підрозділи Служби безпеки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по складах боєприпасів російських окупантів у районі Великого Оріхового на ТОТ Донецької області.

Інформацію підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

«Ціль успішно уражено. Фіксувалася потужна вторинна детонація, характер якої вказує на вибухи зенітних керованих ракет та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню. Результати вогневого ураження уточнюються», - додали в командуванні.

Генштаб наголосив, що Сили оборони продовжують «вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України».