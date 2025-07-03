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Росія знову вдарила по ТЦК – цього разу в Полтаві. В місті є загиблі й поранені

Ворог вдруге за декілька днів цілеспрямовано вдарив у центр комплектування. 

Росія знову вдарила по ТЦК – цього разу в Полтаві. В місті є загиблі й поранені
Удар по Полтаві 3 липня
Фото: ДСНС України в Telegram

Росія сьогодні, 3 червня, близько 9 години атакувала Полтаву. Є декілька влучань, загиблі і поранені. Станом на 10:38 відомо про двох жертв і 11 потерпілих.

Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Про це повідомили Сухопутні війська.

“Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних”, – йдеться у повідомленні.

Удар по Полтаві 3 липня
Фото: ДСНС України в Telegram
Удар по Полтаві 3 липня

Голова ОВА повідомив, що постраждала цивільна інфраструктура.

"За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 – поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби", – сказав він. 

Це – не перший цілеспрямований російський удар по будівлях територіальних центрів комплектації. 30 червня ворог атакував місцевість біля ТЦК у Кривому Розі. Тоді поранень зазнали троє людей. 

Працівники ТЦК вжили заходів безпеки: Сухопутні війська повідомили, що військовослужбовці та цивільні працівники установи під час тривоги не приймали громадян і перебували в укритті.
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