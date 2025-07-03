Вони вихваляли рашистів та «зливали» в інтернет локації Сил оборони.

Служба безпеки затримала ще 14-х прихильників рашизму, які виправдовували збройну агресію рф та поширювали інформацію про розміщення українських захисників в інтернеті, передає пресслужба відомства.

Так, у Житомирі затримано ворожого агітатора, який розповсюджував фейки про Сили оборони та закликав українців скласти зброю перед ворогом.

Затриманим виявився 57-річний рецидивіст з Донеччини, який вже мав судимість за кримінальні злочини.

Перебуваючи у Житомирі, фігурант розповсюджував кремлівську пропаганду серед оточуючих, зокрема в місцях масового перебування людей.

На Закарпатті викрито ще 3-х інтернет-агітаторів, які у соцмережах вихваляли захоплення Криму та закликали до «приєднання» Закарпатської області України до складу рф.

У Рівненській області підозру отримав 25-річний адміністратор Вайбер-групи, який намагався дискредитувати українських захисників та «зливав» їхні локації. Зокрема, він поширював інформацію про маршрути руху і базування мобільних груп ТЦК та поліції.

На Тернопільщині викрито місцевого дезертира, який самовільно залишив війську частину та публічно заперечував війну рф проти України.

У прифронтових районах Донецької області затримано ще 5-х поплічників агресора, які на своїх сторінках у заборонених соцмережах «Одноклассники» та «ВКонтакте» вихваляли путіна та героїзували війська рф.

У Черкаській області блоковано підривну діяльність адміністратора місцевого Телеграм-каналу, який оприлюднював розташування Сил оборони в Умані. Серед «злитих» координат були локації ТЦК.

На Полтавщині затримано двох власниць закритої групи у Вайбері, які щодня «підсвічували» у месенджері пункти базування українських військ та правоохоронців на території регіону.

За всіма викритими фактами слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.