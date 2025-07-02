У Харкові за підозрою в підготовці підриву держустанов затримали лаборанта університету

СБУ запобігла серії терактів у Харкові, які на замовлення російської ФСБ мав виконати місцевий агент. Підозрюваним є лаборант одного з харківських університетів.

48-річного чоловіка росіяни завербували через канал у Telegram, повідомили в СБУ. Він мав підірвати держустанови.

“Для вчинення злочинів фігурант виготовив три саморобні вибухові пристрої (СВП), які потім заклав у схрони для виконавців запланованих терактів. Як встановило розслідування, підготовкою вибухівок займався місцевий агент фсб – 48-річний лаборант одного з Харківських університетів. Ворожа спецслужба завербувала його через Телеграм-канали. За інструкцією свого куратора агент виготовив СВП для дистанційного підриву, «підсиливши» їх гайками, шурупами та цвяхами”, – повідомили в СБУ.

Аби законспіруватися, зловмисник споряджав вибухові пристрої не у себе, а в сусідській квартирі, поки її власники, що залишили йому ключі, перебували за містом.

“Два готові СВП, обладнані телефонами для віддаленої активації, фігурант заклав у схованки, координати яких отримав від куратора. Щоб не викликати підозр, зловмисник маскував СВП під різні побутові предмети, у тому числі спортивні м’ячі. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожого агента, задокументували його злочини і затримали «на гарячому», коли він облаштовував схованку для 3-ї вибухівки біля багатоквартирного будинку. Під час обшуків у затриманого вилучено компоненти для нових СВП і телефон, з якого він контактував з російською спецслужбою”, – додали в СБУ.

Фото: СБУ Чоловік збирався підірвати держустанови регіону на замовлення ворога

Фото: СБУ Докази

Чоловік отримав підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб)

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



